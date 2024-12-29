Промерзание угла дома: как справиться с холодом и влагой

Проблема промерзания углов в домах из кирпича и панелей — частое явление, которое беспокоит как жителей частных, так и многоквартирных домов. Зимой такие участки превращаются в мостики холода, а весной становятся очагами для плесени и влаги.
Фото: commons.wikimedia.org by Artem Svetlov from Moscow, Russia, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Рублёвское шоссе, 101к2 пятиэтажка перед сносом (16612163246)
Что делать, если угол дома или квартиры промерзает, и как избежать последствий — разберем по шагам.
Причины промерзания углов
Промерзающие углы появляются из-за:
Ошибок проектирования: недостаточная толщина стен или экономия на утеплителе.
Строительных недочетов: нарушения в кладке кирпича, плохо заделанные швы в панелях, использование низкокачественных материалов.
Дефектов конструкции: трещины, разрывы фундамента, плохое примыкание крыши к стенам.
Мостиков холода: неутепленных зон, где наружный холод проникает внутрь.
Что делать с промерзающим углом в кирпичном доме
Для начала проводят диагностику:
Проверяют кладку: ищут трещины, пустоты, нарушения технологии.
Осматривают фундамент: устраняют его просадку или размыв.
Используют тепловизор: выявляют зоны теплопотерь.
После этого выбирают метод устранения
Утепление углов фасадными материалами, такими как теплоизоляционная штукатурка или термопанели.
В случае трещин — их заделка раствором или пеной, затем — усиление конструкции.
Для старых домов может потребоваться дополнительная кладка кирпича вдоль промерзающей стены.
Как устранить проблему в панельном доме
Основная причина промерзания в панельных домах — разгерметизация межпанельных швов. Что делать:
Привлечь специалистов для заделки швов герметиками и утепления фасада.
Если квартира на последнем этаже, утеплить перекрытия крыши и устранить щели.
Промокшие места внутри квартиры очистить от плесени, заделать и утеплить.
Важно помнить: утеплять изнутри — временное решение. Внутренняя изоляция смещает точку росы, из-за чего конденсат формируется на новом слое.
Утепление фасада: как это делается
Для внешнего утепления используют:
Минеральную вату или пенополистирол с последующей обшивкой.
Теплоизоляционную штукатурку, которая дополнительно защищает от влаги.
Термопанели с облицовкой под кирпич или плитку.
Работы лучше проводить снаружи, так как они предотвращают образование влаги и холода внутри стены. На высоте утепление выполняют специалисты с альпинистским оборудованием.
Когда стоит утеплять изнутри
Внутреннее утепление допускается только для устранения локальных дефектов, например, трещин. После ремонта пустоты заполняют пеной, а поверхности обрабатывают антиплесневыми составами. Однако это временное решение — основное утепление должно быть внешним.
Уточнения
Теплоизоляция («тепловая изоляция») — элементы конструкции, уменьшающие процесс теплопередачи и выполняющие роль основного термического сопротивления в конструкции.