Промерзание угла дома: как справиться с холодом и влагой

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Проблема промерзания углов в домах из кирпича и панелей — частое явление, которое беспокоит как жителей частных, так и многоквартирных домов. Зимой такие участки превращаются в мостики холода, а весной становятся очагами для плесени и влаги.

Фото: commons.wikimedia.org by Artem Svetlov from Moscow, Russia, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Рублёвское шоссе, 101к2 пятиэтажка перед сносом (16612163246)

Что делать, если угол дома или квартиры промерзает, и как избежать последствий — разберем по шагам.

Причины промерзания углов

Промерзающие углы появляются из-за:

Ошибок проектирования: недостаточная толщина стен или экономия на утеплителе.

недостаточная толщина стен или экономия на утеплителе. Строительных недочетов: нарушения в кладке кирпича, плохо заделанные швы в панелях, использование низкокачественных материалов.

нарушения в кладке кирпича, плохо заделанные швы в панелях, использование низкокачественных материалов. Дефектов конструкции: трещины, разрывы фундамента, плохое примыкание крыши к стенам.

трещины, разрывы фундамента, плохое примыкание крыши к стенам. Мостиков холода: неутепленных зон, где наружный холод проникает внутрь.

Что делать с промерзающим углом в кирпичном доме

Для начала проводят диагностику:

Проверяют кладку: ищут трещины, пустоты, нарушения технологии.

Осматривают фундамент: устраняют его просадку или размыв.

Используют тепловизор: выявляют зоны теплопотерь.

После этого выбирают метод устранения

Утепление углов фасадными материалами, такими как теплоизоляционная штукатурка или термопанели.

В случае трещин — их заделка раствором или пеной, затем — усиление конструкции.

Для старых домов может потребоваться дополнительная кладка кирпича вдоль промерзающей стены.

Как устранить проблему в панельном доме

Основная причина промерзания в панельных домах — разгерметизация межпанельных швов. Что делать:

Привлечь специалистов для заделки швов герметиками и утепления фасада.

Если квартира на последнем этаже, утеплить перекрытия крыши и устранить щели.

Промокшие места внутри квартиры очистить от плесени, заделать и утеплить.

Важно помнить: утеплять изнутри — временное решение. Внутренняя изоляция смещает точку росы, из-за чего конденсат формируется на новом слое.

Утепление фасада: как это делается

Для внешнего утепления используют:

Минеральную вату или пенополистирол с последующей обшивкой.

Теплоизоляционную штукатурку, которая дополнительно защищает от влаги.

Термопанели с облицовкой под кирпич или плитку.

Работы лучше проводить снаружи, так как они предотвращают образование влаги и холода внутри стены. На высоте утепление выполняют специалисты с альпинистским оборудованием.

Когда стоит утеплять изнутри

Внутреннее утепление допускается только для устранения локальных дефектов, например, трещин. После ремонта пустоты заполняют пеной, а поверхности обрабатывают антиплесневыми составами. Однако это временное решение — основное утепление должно быть внешним.

Уточнения

Теплоизоляция («тепловая изоляция») — элементы конструкции, уменьшающие процесс теплопередачи и выполняющие роль основного термического сопротивления в конструкции.



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