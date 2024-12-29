Новинка в дизайне ванной: жидкие обои против плитки

Высокая влажность и перепады температур требуют особенного подхода к отделке ванной комнаты. Традиционные решения, такие как плитка и краска, проверены временем, но современный тренд – жидкие обои – открывает новые возможности. Этот материал привлекает своей эстетикой, простотой нанесения и адаптацией к специфическим условиям.
Жидкие обои – это смесь натуральных волокон, клея и пигментов, наносящаяся на стену как штукатурка. Они экологичны, бесшовны, регулируют влажность и улучшают микроклимат. Однако изначально этот материал был предназначен для сухих помещений.
Для ванной комнаты важно правильно подготовить стены: они должны быть сухими, ровными и обработанными водоотталкивающим грунтом. После нанесения жидких обоев требуется тщательное высыхание, а защитный слой акрилового лака продлит срок службы покрытия и придаст эстетичный вид.
Да, создать жидкие обои самостоятельно реально. Основные компоненты:
Целлюлоза или хлопковые волокна (можно использовать макулатуру).
Волокна замачиваются, измельчаются и смешиваются с клеем. Затем добавляются пигменты и декор. Полученная смесь легко наносится и позволяет экспериментировать с дизайном.
Жидкие обои прекрасно сочетаются с:
Удаление жидких обоев – процесс быстрый и простой. Достаточно размочить поверхность теплой водой с помощью распылителя, подождать 10–15 минут и аккуратно снять шпателем. В труднодоступных местах можно использовать канцелярский нож. Обязательно обесточьте помещение перед началом работ.
Жидкие обои – это современное и универсальное решение для отделки ванной. Они создают уютную атмосферу, защищены от влаги при правильной обработке и легко снимаются. Это сочетание эстетики и практичности делает их всё более популярными.
Дизайн (от англ. design - рисовать, чертить, задумывать, а также проект, план, рисунок) — деятельность по проектированию эстетических свойств промышленных изделий ("художественное конструирование"), а также результат этой деятельности (например, в таких словосочетаниях, как "дизайн автомобиля").
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Артист балета Сергей Полунин вынужден покинуть Россию.