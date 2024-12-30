Пять простых привычек, которые помогут поддерживать порядок в доме

1:38 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Как приятно возвращаться домой после рабочего дня в уютную и чистую квартиру, где все на своих местах, а посуда уже вымыта! Чтобы поддерживать порядок в доме, не нужно каждую неделю проводить генеральную уборку. Достаточно слегка поменять свои ежедневные привычки, и в вашем доме больше не будет надоевшего беспорядка.

Фото: commons.wikimedia.org by BEtech4856, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Уборка квартиры

Застилайте кровать. Ежедневное застилание кровати — это не только вопрос эстетики, но и гигиены. Это помогает поддерживать порядок и создает ощущение уюта. Убирайте вещи с поверхностей. Каждый день уделяйте время наведению порядка. Вещи, которыми вы не планируете пользоваться в ближайшее время, лучше убрать или отправить в стирку. Это поможет избежать скопления лишних предметов. Мойте посуду сразу после еды. Грязная посуда в раковине — это не только неэстетично, но и может стать источником неприятных запахов. Приучите себя мыть посуду сразу после еды или загружать ее в посудомоечную машину. Регулярно протирайте поверхности. Регулярная уборка поверхностей помогает поддерживать чистоту и порядок. Протирайте пыль, мойте столы и полки, чтобы ваш дом всегда выглядел опрятно. Запрограммируйте робот-пылесос на ежедневную уборку. Современные роботы-пылесосы могут значительно облегчить вашу жизнь. Настройте его на ежедневную уборку, чтобы всегда поддерживать чистоту полов. Это особенно удобно, если у вас плотный график или вы часто отсутствуете дома.

Уточнения

Убо́рка (также чи́стка) — это комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях.



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