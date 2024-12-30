Бюджетный лайфхак — как наполнить туалет приятным ароматом без дорогих освежителей

Санузел — это помещение, которое требует особого ухода. Важно не только поддерживать чистоту унитаза, но и предотвращать появление неприятных запахов. Для этого существуют простые и эффективные методы.
Многие люди покупают дорогие освежители воздуха, чтобы избавиться от запаха в туалете. Однако экономные хозяйки предпочитают использовать подручные средства. Они нашли отличный способ, который позволяет сэкономить на освежителях и при этом поддерживать приятный аромат.
Для этого нужно взять несколько лавровых листов, залить их кипятком на пару минут, а затем положить в бачок унитаза. При каждом смывании воздух наполняется свежим и приятным ароматом. Лавровый лист также обладает антибактериальными свойствами, что помогает удалять бактерии из унитаза.
Этот метод не только экономит деньги на освежителях, но и уменьшает необходимость в частой уборке унитаза. А кто из нас не мечтает проводить меньше времени за уборкой и больше наслаждаться отдыхом?
Унита́з — санитарно-техническое приспособление для удаления продуктов дефекации, мочеиспускания и рвотных масс, устанавливаемое в туалетах и снабжённое системой автоматического или полуавтоматического смыва.
Лавро́вый лист — листья лавра благородного, использующиеся в кулинарии как пряность.
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