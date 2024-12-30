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Бюджетный лайфхак — как наполнить туалет приятным ароматом без дорогих освежителей

1:06
Недвижимость

Санузел — это помещение, которое требует особого ухода. Важно не только поддерживать чистоту унитаза, но и предотвращать появление неприятных запахов. Для этого существуют простые и эффективные методы.

лавровый лист
Фото: flickr.com by Consell Comarcal del Baix Empordà, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
лавровый лист

Многие люди покупают дорогие освежители воздуха, чтобы избавиться от запаха в туалете. Однако экономные хозяйки предпочитают использовать подручные средства. Они нашли отличный способ, который позволяет сэкономить на освежителях и при этом поддерживать приятный аромат.

Для этого нужно взять несколько лавровых листов, залить их кипятком на пару минут, а затем положить в бачок унитаза. При каждом смывании воздух наполняется свежим и приятным ароматом. Лавровый лист также обладает антибактериальными свойствами, что помогает удалять бактерии из унитаза.

Этот метод не только экономит деньги на освежителях, но и уменьшает необходимость в частой уборке унитаза. А кто из нас не мечтает проводить меньше времени за уборкой и больше наслаждаться отдыхом?

Уточнения

Унита́з — санитарно-техническое приспособление для удаления продуктов дефекации, мочеиспускания и рвотных масс, устанавливаемое в туалетах и снабжённое системой автоматического или полуавтоматического смыва. 

Лавро́вый лист — листья лавра благородного, использующиеся в кулинарии как пряность.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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