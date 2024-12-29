Закон о тишине: как добиться спокойствия в жилом доме

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Шум — часть повседневной жизни, но когда он мешает отдыху, это превращается в проблему. Законодательство о тишине продолжает совершенствоваться, чтобы защитить спокойствие граждан.

Фото: commons.wikimedia.org by Hu Totya, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Бассейн на крыше

Расскажем, в какие часы запрещено шуметь, какие штрафы грозят нарушителям и что делать, если соседи не дают покоя.

Допустимые нормы шума

Существует два показателя шума: эквивалентный (постоянный уровень) и максимальный (пиковые значения).

В дневное время : допускается до 40 дБ, это обычный разговор.

: допускается до 40 дБ, это обычный разговор. Ночью: только 30 дБ, что соответствует шепоту.

Любой звук громче этих порогов может считаться нарушением, особенно ночью.

Праздничные и выходные дни должны оставаться тихими до 9:00, исключение — новогодняя ночь. Шумные гуляния с 31 декабря на 1 января разрешены.

Что считается шумом

Законом предусмотрены штрафы за:

Громкие крики.

Использование фейерверков.

Ночные ремонтные работы.

Шум автомобилей под окнами.

Список нарушений может быть дополнен любой ситуацией, мешающей соседям. Если шум систематически портит жизнь, можно подать жалобу.

Время тишины в регионах

Региональные власти устанавливают свои правила. Например:

Москва: с 23:00 до 7:00 запрещены громкие звуки.

Самарская область: с 22:00 до 8:00 (летом с 23:00).

Татарстан: с 22:00 до 6:00.

Калининградская область: с 23:00 до 8:00.

В некоторых регионах воскресенье считается "днем тишины”, когда строительные работы полностью запрещены.

Единый закон для всей страны

В Госдуме рассматривают законопроект о единых правилах. Предлагается установить "тихий час” с 13:00 до 15:00, а ночной режим — с 23:00 до 7:00. Также предлагается разрешить управляющим компаниям фиксировать нарушения и привлекать к ответственности.

Как договориться с соседями

Если шумят соседи, постарайтесь сначала решить вопрос мирно. Спокойный разговор с объяснением ваших прав может помочь. При необходимости привлеките других жильцов. Если диалог не помог, собирайте доказательства: аудио- или видеозаписи. С этими материалами можно обратиться в:

Управляющую компанию.

Полицию.

Роспотребнадзор.

Штрафы за нарушение

В Москве

Для граждан: предупреждение или штраф 1-2 тысячи рублей.

предупреждение или штраф 1-2 тысячи рублей. Для должностных лиц: 4-8 тысяч рублей.

4-8 тысяч рублей. Для юридических лиц: 40-80 тысяч рублей.

Исключения из правил

Есть ситуации, когда шум разрешён:

Ликвидация аварий.

Неотложные ремонтные работы.

Религиозные службы.

Культурно-массовые мероприятия.

Для новостроек действует особое правило: в первые полтора года после сдачи дома шумные работы разрешены с 7:00 до 23:00.

Альтернативные источники шума

Шум может исходить не только от соседей. Коммунальная техника, вентиляция или стройка также нарушают тишину. В таких случаях жалобы направляются в Роспотребнадзор или местные органы власти. Главное — выяснить источник и действовать согласно закону.

Уточнения

Штраф (от нем. die Strafe) — узаконенное наказание за правонарушение.



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