Закон о тишине: как добиться спокойствия в жилом доме

Шум — часть повседневной жизни, но когда он мешает отдыху, это превращается в проблему. Законодательство о тишине продолжает совершенствоваться, чтобы защитить спокойствие граждан.
Расскажем, в какие часы запрещено шуметь, какие штрафы грозят нарушителям и что делать, если соседи не дают покоя.
Существует два показателя шума: эквивалентный (постоянный уровень) и максимальный (пиковые значения).
Любой звук громче этих порогов может считаться нарушением, особенно ночью.
Праздничные и выходные дни должны оставаться тихими до 9:00, исключение — новогодняя ночь. Шумные гуляния с 31 декабря на 1 января разрешены.
Законом предусмотрены штрафы за:
Список нарушений может быть дополнен любой ситуацией, мешающей соседям. Если шум систематически портит жизнь, можно подать жалобу.
Региональные власти устанавливают свои правила. Например:
В некоторых регионах воскресенье считается "днем тишины”, когда строительные работы полностью запрещены.
В Госдуме рассматривают законопроект о единых правилах. Предлагается установить "тихий час” с 13:00 до 15:00, а ночной режим — с 23:00 до 7:00. Также предлагается разрешить управляющим компаниям фиксировать нарушения и привлекать к ответственности.
Если шумят соседи, постарайтесь сначала решить вопрос мирно. Спокойный разговор с объяснением ваших прав может помочь. При необходимости привлеките других жильцов. Если диалог не помог, собирайте доказательства: аудио- или видеозаписи. С этими материалами можно обратиться в:
Есть ситуации, когда шум разрешён:
Для новостроек действует особое правило: в первые полтора года после сдачи дома шумные работы разрешены с 7:00 до 23:00.
Шум может исходить не только от соседей. Коммунальная техника, вентиляция или стройка также нарушают тишину. В таких случаях жалобы направляются в Роспотребнадзор или местные органы власти. Главное — выяснить источник и действовать согласно закону.
Штраф (от нем. die Strafe) — узаконенное наказание за правонарушение.
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