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Закон о курении: что делать, если соседи курят на балконе

Недвижимость

Курение на балконах многоквартирных домов — тема, которая вызывает много споров среди жильцов. Законодательство России запрещает использование открытого огня на балконах, включая сигареты.

Девушка читает на балконе
Фото: freepik is licensed under Public Domain
Девушка читает на балконе

Разберём, что говорит закон, чем грозит нарушение правил и как поступать соседям курящих жильцов.

Что говорит закон

Согласно противопожарным правилам, использование открытого огня на балконах и лоджиях запрещено. К источникам открытого огня относятся:

  • Сигареты и зажигалки.
  • Свечи.
  • Мангалы и жаровни.
  • Паяльные лампы и другие подобные устройства.

Таким образом, курение на балконах подпадает под запрет.

Можно ли курить на своём балконе

Формально курение на балконе нарушает противопожарные правила. Даже если последствия отсутствуют, факт нарушения правил может повлечь административную ответственность.

Если вы продолжите курить на балконе, возможны следующие последствия:

Административная ответственность

  • Штраф за нарушение противопожарных правил (ст. 20.4 КоАП РФ) составляет до 15 000 рублей. Если нарушение привело к пожару, штраф возрастает до 40–50 тысяч рублей.

Уголовная ответственность

  • В случае причинения серьёзного ущерба имуществу, здоровью или гибели людей, могут применяться статьи 168 и 219 УК РФ.

Гражданская ответственность

  • Соседи могут подать иск о возмещении ущерба даже за незначительный дискомфорт, например, потемнение рам от табачного дыма.

Где запрещено курить в жилом доме

По антитабачному закону (пп. 10 п. 1 ст. 12) курение запрещено:

  • На общих балконах и лестничных площадках.
  • В лифтах, холлах, подвалах и чердаках.
  • У подъездов, на детских площадках.

Штраф за курение в этих местах — до 3 000 рублей.

Что делать соседям курящих жильцов

Если запах табака проникает в квартиру, а сосед продолжает курить, попробуйте:

  • Решить вопрос мирно: поговорите с соседом и объясните свои претензии.
  • Обратиться в полицию: для составления протокола об административном правонарушении вам понадобятся доказательства: фото, видео или свидетельства других жильцов.
  • Подать жалобу: обратитесь в прокуратуру или жилищную инспекцию с заявлением.

Как организовать место для курения

Чтобы избежать конфликтов, можно обустроить специальное место для курения:

  • Соберите подписи 50% жильцов и оформите протокол собрания.
  • Направьте запрос в управляющую компанию с предложением оборудовать зону для курения.
  • При желании жильцы могут самостоятельно организовать место: установить лавочку и урну на безопасном расстоянии от дома.

Курение на балконе нарушает как антитабачное, так и противопожарное законодательство. Это может повлечь штрафы, претензии соседей и даже уголовную ответственность. Если вы курите, постарайтесь соблюдать законы и учитывать интересы других жильцов.

Уточнения

Куре́ние - вдыхание дыма, препаратов, преимущественно растительного происхождения, тлеющих в потоке вдыхаемого воздуха, с целью насыщения организма содержащимися в них активными веществами путём их возгонки и последующего всасывания в лёгких и дыхательных путях.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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