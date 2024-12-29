Закон о курении: что делать, если соседи курят на балконе

Курение на балконах многоквартирных домов — тема, которая вызывает много споров среди жильцов. Законодательство России запрещает использование открытого огня на балконах, включая сигареты.
Разберём, что говорит закон, чем грозит нарушение правил и как поступать соседям курящих жильцов.
Согласно противопожарным правилам, использование открытого огня на балконах и лоджиях запрещено. К источникам открытого огня относятся:
Таким образом, курение на балконах подпадает под запрет.
Формально курение на балконе нарушает противопожарные правила. Даже если последствия отсутствуют, факт нарушения правил может повлечь административную ответственность.
Если вы продолжите курить на балконе, возможны следующие последствия:
По антитабачному закону (пп. 10 п. 1 ст. 12) курение запрещено:
Штраф за курение в этих местах — до 3 000 рублей.
Если запах табака проникает в квартиру, а сосед продолжает курить, попробуйте:
Чтобы избежать конфликтов, можно обустроить специальное место для курения:
Курение на балконе нарушает как антитабачное, так и противопожарное законодательство. Это может повлечь штрафы, претензии соседей и даже уголовную ответственность. Если вы курите, постарайтесь соблюдать законы и учитывать интересы других жильцов.
Куре́ние - вдыхание дыма, препаратов, преимущественно растительного происхождения, тлеющих в потоке вдыхаемого воздуха, с целью насыщения организма содержащимися в них активными веществами путём их возгонки и последующего всасывания в лёгких и дыхательных путях.
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