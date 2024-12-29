Почему ваш подъезд не ремонтируют: узнайте как это исправить

Подъезд дома — это визитная карточка любого многоквартирного здания. Чистые стены, целые окна, исправные поручни и плитка — не только вопрос эстетики, но и безопасности.
Если ремонт в подъезде давно не проводился, жильцы имеют право требовать его проведения. Разберёмся, кто за это отвечает и как добиться ремонта.
Управляющая компания (УК) несёт ответственность за текущее состояние подъездов. Средства на ремонт включены в ежемесячную плату жильцов по статье «содержание и ремонт общего имущества».
Согласно законодательству, УК обязана проводить текущий ремонт подъездов раз в 3–5 лет в зависимости от состояния здания. Отсутствие денег в бюджете из-за долгов жильцов — не повод отказываться от выполнения этих работ.
К текущему ремонту подъезда относятся:
Работы, связанные с капитальным ремонтом (ремонт лифтов, подвалов, фасадов), оплачиваются из средств Фонда капитального ремонта и проводятся отдельно.
Если управляющая компания не хочет проводить ремонт, обратитесь в контролирующие органы:
К заявлению приложите
Ремонт подъезда — обязанность управляющей компании, а не ваша привилегия. Если подъезд находится в аварийном состоянии или не ремонтировался более 5 лет, жильцы имеют право требовать выполнения работ. Главное — грамотно составить заявление, следовать установленным срокам и не останавливаться при отказе.
Не забывайте контролировать процесс ремонта, чтобы он был выполнен качественно и в полном объёме.
Подъезд — функциональный и конструктивный элемент строения, вход в многоквартирный дом.
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