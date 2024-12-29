Почему ваш подъезд не ремонтируют: узнайте как это исправить

3:45 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Подъезд дома — это визитная карточка любого многоквартирного здания. Чистые стены, целые окна, исправные поручни и плитка — не только вопрос эстетики, но и безопасности.

Фото: freepik Ремонт

Если ремонт в подъезде давно не проводился, жильцы имеют право требовать его проведения. Разберёмся, кто за это отвечает и как добиться ремонта.

Кто отвечает за ремонт подъезда

Управляющая компания (УК) несёт ответственность за текущее состояние подъездов. Средства на ремонт включены в ежемесячную плату жильцов по статье «содержание и ремонт общего имущества».

Согласно законодательству, УК обязана проводить текущий ремонт подъездов раз в 3–5 лет в зависимости от состояния здания. Отсутствие денег в бюджете из-за долгов жильцов — не повод отказываться от выполнения этих работ.

Какие работы включены в ремонт подъезда

К текущему ремонту подъезда относятся:

Покраска потолков и стен.

Обновление напольного покрытия или его замена.

Ремонт окон, замена стекол или рам.

Установка или ремонт почтовых ящиков.

Восстановление поручней, лестниц, крыльца и козырьков.

Ремонт мусоропроводов.

Замена ламп, ремонт электрощитовых.

Работы, связанные с капитальным ремонтом (ремонт лифтов, подвалов, фасадов), оплачиваются из средств Фонда капитального ремонта и проводятся отдельно.

Как добиться ремонта в подъезде

Изучите договор с УК

Убедитесь, что в документе прописан пункт о текущем ремонте подъездов.

Составьте список необходимых работ

Определите, что именно нужно сделать в вашем подъезде.

Соберите подписи жильцов

Напишите заявление в УК с перечислением работ и предполагаемыми сроками их выполнения. Лучше, если документ подпишут как можно больше жильцов.

Подайте заявление в УК

Подайте заявление в двух экземплярах: один остаётся у УК, на втором должна быть отметка о приёме. Ответ от управляющей компании вы получите в течение 15 дней.

Что делать, если УК отказала

Если управляющая компания не хочет проводить ремонт, обратитесь в контролирующие органы:

Жилищная инспекция: проведёт проверку работы УК.

проведёт проверку работы УК. Роспотребнадзор: рассмотрит вашу жалобу на нарушение условий договора.

рассмотрит вашу жалобу на нарушение условий договора. Прокуратура или суд: если остальные инстанции не помогли.

К заявлению приложите

Копию договора с УК.

Копию заявления с отметкой о приёме.

Акт осмотра подъезда.

Ответ УК с отказом (если есть).

Как контролировать качество ремонта

Запросите план работ

Инициативная группа жильцов может контролировать сроки и этапы выполнения.

Следите за стандартами качества

Работы должны быть выполнены без нарушений и отклонений. При обнаружении дефектов откажитесь подписывать акты приемки.

Учитывайте чистоту

Рабочие обязаны выносить строительный мусор и не оставлять его в местах общего пользования.

Ремонт подъезда — обязанность управляющей компании, а не ваша привилегия. Если подъезд находится в аварийном состоянии или не ремонтировался более 5 лет, жильцы имеют право требовать выполнения работ. Главное — грамотно составить заявление, следовать установленным срокам и не останавливаться при отказе.

Не забывайте контролировать процесс ремонта, чтобы он был выполнен качественно и в полном объёме.

Уточнения

Подъезд — функциональный и конструктивный элемент строения, вход в многоквартирный дом.



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