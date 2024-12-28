Придомовая территория в беспорядке: узнайте как заставить коммунальщиков работать

Придомовая территория — визитная карточка дома. Ухоженные дорожки, чистый газон и отсутствие мусора создают комфорт и хорошее впечатление. Но что делать, если коммунальные службы не выполняют свою работу, а дворника во дворе не видно?
Разбираемся, кто отвечает за порядок на придомовой территории и что делать, если уборка оставляет желать лучшего.
Придомовая территория — это участок земли вокруг многоквартирного дома, который принадлежит жильцам. Она считается общим имуществом: жильцы могут свободно использовать эту зону для отдыха, выбрасывать мусор в контейнеры, пользоваться площадками.
Границы придомовой территории определяются кадастровыми документами. Если их нет, жильцы должны провести межевание и поставить участок на учёт.
Согласно Постановлению Правительства РФ № 290, ответственность за уборку несёт организация, управляющая домом:
Если жильцы управляют домом самостоятельно, они выбирают подрядчика и заключают договор.
Уборка оплачивается из средств собственников квартир. Размер взноса зависит от площади жилья и перечня услуг, который утверждают на общем собрании собственников.
Перечень обязательных работ зависит от времени года:
Точные требования к уборке закреплены в Постановлении Госстроя РФ № 170. Жильцы могут изучить этот документ, чтобы проверить, насколько качественно выполняются работы. В регионах также могут действовать местные постановления, регулирующие уборку.
По согласованию с управляющей компанией жильцы могут заказывать дополнительные услуги: например, обустройство ландшафта или создание зон отдыха.
Если уборка придомовой территории не проводится или выполняется некачественно, жильцы имеют несколько вариантов действий:
Чистота и порядок на придомовой территории — зона ответственности управляющей компании или ТСЖ. Жильцы оплачивают уборку, контролируют её качество и вправе требовать выполнения работ по договору. Если организация не справляется со своими обязанностями, жильцы могут добиваться изменений через жалобы или смену подрядчика.
Не забывайте: ухоженная придомовая территория — это не только комфорт, но и инвестиция в благоустройство дома.
Жили́щно-коммуна́льное хозя́йство (ЖКХ) — отрасль экономики, обеспечивающая функционирование жилых зданий (домов), сетей снабжения водой, теплом и так далее, и сооружений, создающих безопасное, удобное и комфортабельное проживание и нахождение в них людей.
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