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Придомовая территория в беспорядке: узнайте как заставить коммунальщиков работать

3:52
Недвижимость

Придомовая территория — визитная карточка дома. Ухоженные дорожки, чистый газон и отсутствие мусора создают комфорт и хорошее впечатление. Но что делать, если коммунальные службы не выполняют свою работу, а дворника во дворе не видно?

Дворник
Фото: freepik by serhiibobyk
Дворник

Разбираемся, кто отвечает за порядок на придомовой территории и что делать, если уборка оставляет желать лучшего.

Что относится к придомовой территории

Придомовая территория — это участок земли вокруг многоквартирного дома, который принадлежит жильцам. Она считается общим имуществом: жильцы могут свободно использовать эту зону для отдыха, выбрасывать мусор в контейнеры, пользоваться площадками.

Границы придомовой территории определяются кадастровыми документами. Если их нет, жильцы должны провести межевание и поставить участок на учёт.

Кто обязан убирать придомовую территорию

Согласно Постановлению Правительства РФ № 290, ответственность за уборку несёт организация, управляющая домом:

  • Управляющая компания.
  • ТСЖ.
  • Застройщик (в новостройках).

Если жильцы управляют домом самостоятельно, они выбирают подрядчика и заключают договор.

Уборка оплачивается из средств собственников квартир. Размер взноса зависит от площади жилья и перечня услуг, который утверждают на общем собрании собственников.

Какие работы входят в уборку

Перечень обязательных работ зависит от времени года:

Зимой

  • Очистка крышек люков и гидрантов от снега и льда.
  • Уборка снега с дорожек, площадок и парковок.
  • Борьба с наледью (посыпка песком и солью).
  • Сбивание сосулек.

Летом

  • Подметание территории.
  • Покос травы на газонах и уборка мусора.
  • Прочистка ливневой канализации.

Круглый год

  • Уборка крыльца и площадок перед подъездом.
  • Опустошение и мойка урн.
  • Поддержание порядка на мусорных площадках.

Точные требования к уборке закреплены в Постановлении Госстроя РФ № 170. Жильцы могут изучить этот документ, чтобы проверить, насколько качественно выполняются работы. В регионах также могут действовать местные постановления, регулирующие уборку.

По согласованию с управляющей компанией жильцы могут заказывать дополнительные услуги: например, обустройство ландшафта или создание зон отдыха.

Что делать, если территорию не убирают

Если уборка придомовой территории не проводится или выполняется некачественно, жильцы имеют несколько вариантов действий:

Пожаловаться

  • Напишите жалобу в управляющую компанию или ТСЖ. Организация обязана ответить в течение 5 рабочих дней.
  • Если проблема не решена, обращайтесь в жилищную инспекцию или Роспотребнадзор. При выявлении нарушений компания будет оштрафована.
  • В крайних случаях (угроза здоровью или отказ от рассмотрения жалобы) направьте заявление в прокуратуру.

Сменить подрядчика

  • Если жалобы не помогают, собственники на общем собрании могут принять решение о расторжении договора с управляющей организацией и выбрать новую.

Чистота и порядок на придомовой территории — зона ответственности управляющей компании или ТСЖ. Жильцы оплачивают уборку, контролируют её качество и вправе требовать выполнения работ по договору. Если организация не справляется со своими обязанностями, жильцы могут добиваться изменений через жалобы или смену подрядчика.

Не забывайте: ухоженная придомовая территория — это не только комфорт, но и инвестиция в благоустройство дома.

Уточнения

Жили́щно-коммуна́льное хозя́йство (ЖКХ) — отрасль экономики, обеспечивающая функционирование жилых зданий (домов), сетей снабжения водой, теплом и так далее, и сооружений, создающих безопасное, удобное и комфортабельное проживание и нахождение в них людей.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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