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Мифы и факты: безопасно ли оставлять свечи гореть в доме

3:35
Недвижимость

Свечи — это не только красивый элемент декора, но и потенциальная опасность, если не соблюдать простые правила безопасности. Чтобы создать атмосферу уюта и избежать неприятных ситуаций, важно понимать, как правильно обращаться с огнем. Вот несколько советов, которые помогут вам зажигать свечи безопасно.

ароматические свечи, праздничные
Фото: Wikimedia Commons by Laurent.Jamaire is licensed under Public domain
ароматические свечи, праздничные

1. Подходящее место для свечи

Перед тем как зажигать свечу, подумайте, где она будет стоять. Металлический подсвечник — лучший вариант, так как он не трескается от нагрева и не расплавляется, как пластиковый. Если свеча большая или фигурная, используйте металлический поднос, предварительно закрепив свечу на нем расплавленным воском. Это поможет избежать падения и повреждений.

Для маленьких свечей хорошим выбором станет стакан с водой — это не только безопасно, но и красиво. Вода будет охлаждать свечу и предотвращать перегрев.

2. Правильный фитиль и уход за свечой

Если фитиль свечи слишком длинный, обрежьте его до 1 см. Это поможет избежать копоти и слишком сильного пламени, что делает свечу не только красивой, но и безопасной в использовании. Если хотите, чтобы свеча сгорела до конца, аккуратно прикройте ее основание декоративной галькой или песком. Это предотвратит быстрое таяние и будет выглядеть стильно. Но не забывайте оставить огарок хотя бы в пару сантиметров, чтобы свеча не перегрелась.

3. Как избежать случайных ожогов и несчастных случаев

Перед тем как зажигать свечу, соберите волосы и подверните длинные рукава. Это поможет избежать случайного воспламенения. Также не стоит наклоняться над горящей свечой, чтобы не произошло воспламенение ваших волос или одежды, как это часто бывает на видео в интернете.

Не переносите горящие свечи с места на место. Это может быть опасно, так как свеча может опрокинуться. Лучше погасить свечу перед переносом и снова зажигать ее на новом месте. Если у вас нет специального колпачка для гашения, используйте ложку или нож для безопасного тушения пламени.

4. Как избежать пожара из-за свечи

Местоположение свечей — ключевой момент безопасности. Не ставьте свечи рядом с мягкой мебелью, занавесками или книгами, а также под новогодней елкой. Все эти предметы легко воспламеняются и могут стать причиной пожара.

Не ставьте свечи в сквозняк. Открытые окна, работающие кондиционеры или вентиляторы могут вызвать деформацию свечей и привести к их падению.

Если в вашем доме несколько свечей, размещайте их на расстоянии не менее 10 см друг от друга, чтобы они не перегрелись и не опрокинулись. Важно помнить, что свечи не следует оставлять без присмотра в присутствии детей и животных. Даже если вы отлучаетесь на пару минут, потушите все свечи. Маленькие дети могут случайно опрокинуть свечу, что чревато серьезными последствиями.

5. Не забывайте о безопасности, даже когда свечи не горят

Не оставляйте свечи без присмотра, даже если они не горят. Маленькие дети могут найти способ поджечь их, даже если рядом нет спичек. Будьте внимательны — для детей это источник любопытства, который может привести к неприятным последствиям.

Уточнения

Свеча́ — изделие, приспособление для освещения (изначально) или для некоторых других целей, чаще всего в виде цилиндра из твёрдого горючего материала, который в растопленном виде подводится к пламени с помощью фитиля (фитиль проходит вдоль цилиндра по его центру).

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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