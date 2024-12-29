Как новые правила по ипотеке повлияют на вашу кредитную историю с 2025 года

4:35 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

С 1 апреля 2025 года вступает в силу новый закон, который позволит Центральному банку России регулировать объемы кредитования с высокими рисками. Ограничения по ипотечным кредитам вступят в силу с 1 июля 2025 года. Что это значит для заемщиков? На что стоит обратить внимание и как подготовиться к новым условиям?

Фото: freepik.com is licensed under public domain Макет дома и монеты на столе

Зачем вводятся ограничения на высокорисковые кредиты

Центробанк России вводит новые макропруденциальные лимиты (МПЛ) в ответ на растущую долговую нагрузку россиян. За последние годы качество ипотечных займов существенно снизилось, что стало серьезной проблемой. Банк обеспокоен возможными рисками: если заемщики не смогут погасить свои кредиты, это приведет к финансовым проблемам для всей экономики.

Вот основные факторы, которые обострили ситуацию:

Растущая долговая нагрузка. С каждым годом россияне все больше берут кредиты, а новых заемщиков становится больше.

Минимальные первоначальные взносы. Почти половина ипотечных кредитов выдается с минимальным первым взносом. Это приводит к высокому риску невозврата долгов.

Для потребительских кредитов ограничения уже показали свою эффективность. В IV квартале 2023 года и I квартале 2024 года значительно сократилось количество заемщиков с высокой долговой нагрузкой. Количество людей, у которых долг превышает 50% дохода, уменьшилось почти в два раза (34% против 63%).

Как будут работать новые ограничения

Центробанк будет устанавливать ограничения на ипотечные кредиты, опираясь на несколько ключевых факторов:

Первоначальный взнос. Чем больше заемщик готов внести на старте, тем ниже риск для банка и тем проще получить кредит.

Долговая нагрузка. Соотношение доходов заемщика и его долгов — важный показатель. Если заемщик сильно задолжал, банк будет осторожнее.

Соотношение суммы кредита к стоимости залога (LTV). Чем выше этот показатель, тем рискованнее кредит для банка.

Срок кредита. Долгосрочные кредиты имеют больший риск для заемщика и банка.

Например, по ипотечным кредитам, оформленным по ДДУ (договору долевого участия), ограничения будут определяться исходя из размера первого взноса, уровня долговой нагрузки и срока займа. Для ипотеки на готовое жилье акценты будут расставлены на долговую нагрузку, срок займа и LTV.

Как подготовиться, чтобы не столкнуться с отказом по ипотечному кредиту

Прежде чем подавать заявку на ипотеку, стоит внимательно проанализировать свою финансовую ситуацию:

Закрывайте старые долги. Чем меньше долгов, тем выше вероятность одобрения.

Следите за кредитными картами. Даже если лимит на карте не используется, она может негативно повлиять на вашу кредитную нагрузку. Лучше закрыть карты перед подачей заявки.

Если у вас уже есть ипотека. Если вы планируете взять вторую ипотеку, например, на ИЖС (индивидуальное жилищное строительство), стоит действовать быстрее. С 1 июля 2025 года требования могут стать жестче, и вам может понадобиться вносить более крупный первоначальный взнос.

Что делать прямо сейчас

Проверьте свою кредитную историю. Если у вас есть открытые кредиты, постарайтесь их погасить. Это поможет не только улучшить кредитный рейтинг, но и снизить долговую нагрузку.

Закройте кредитные карты. Даже если вы давно не пользовались картой, она будет числиться как кредит, и это может повлиять на вашу заявку.

Задумайтесь об ипотеке раньше времени. Если вы думаете о второй ипотеке, например, для строительства дома, лучше подать заявку до 1 июля 2025 года. После этого условия могут измениться.

Что важно помнить

Новые ограничения на ипотечное кредитование могут стать серьезным вызовом для заемщиков с высоким уровнем долговой нагрузки или без значительного первоначального взноса. Чтобы избежать отказа, важно заранее позаботиться о своей кредитной истории и финансовом положении.

Уточнения

Ипоте́ка (от др.-греч. ὑποθήκη — подпорка, подставка) — вариант залога недвижимости, при котором объект недвижимости остаётся во владении и пользовании должника (в отличие от заклада), а кредитор, в случае невыполнения должником своего обязательства, приобретает право получить удовлетворение за счёт реализации данного имущества.



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