Как новые правила по ипотеке повлияют на вашу кредитную историю с 2025 года

С 1 апреля 2025 года вступает в силу новый закон, который позволит Центральному банку России регулировать объемы кредитования с высокими рисками. Ограничения по ипотечным кредитам вступят в силу с 1 июля 2025 года. Что это значит для заемщиков? На что стоит обратить внимание и как подготовиться к новым условиям?
Центробанк России вводит новые макропруденциальные лимиты (МПЛ) в ответ на растущую долговую нагрузку россиян. За последние годы качество ипотечных займов существенно снизилось, что стало серьезной проблемой. Банк обеспокоен возможными рисками: если заемщики не смогут погасить свои кредиты, это приведет к финансовым проблемам для всей экономики.
Вот основные факторы, которые обострили ситуацию:
Для потребительских кредитов ограничения уже показали свою эффективность. В IV квартале 2023 года и I квартале 2024 года значительно сократилось количество заемщиков с высокой долговой нагрузкой. Количество людей, у которых долг превышает 50% дохода, уменьшилось почти в два раза (34% против 63%).
Центробанк будет устанавливать ограничения на ипотечные кредиты, опираясь на несколько ключевых факторов:
Например, по ипотечным кредитам, оформленным по ДДУ (договору долевого участия), ограничения будут определяться исходя из размера первого взноса, уровня долговой нагрузки и срока займа. Для ипотеки на готовое жилье акценты будут расставлены на долговую нагрузку, срок займа и LTV.
Прежде чем подавать заявку на ипотеку, стоит внимательно проанализировать свою финансовую ситуацию:
Если у вас уже есть ипотека. Если вы планируете взять вторую ипотеку, например, на ИЖС (индивидуальное жилищное строительство), стоит действовать быстрее. С 1 июля 2025 года требования могут стать жестче, и вам может понадобиться вносить более крупный первоначальный взнос.
Новые ограничения на ипотечное кредитование могут стать серьезным вызовом для заемщиков с высоким уровнем долговой нагрузки или без значительного первоначального взноса. Чтобы избежать отказа, важно заранее позаботиться о своей кредитной истории и финансовом положении.
Ипоте́ка (от др.-греч. ὑποθήκη — подпорка, подставка) — вариант залога недвижимости, при котором объект недвижимости остаётся во владении и пользовании должника (в отличие от заклада), а кредитор, в случае невыполнения должником своего обязательства, приобретает право получить удовлетворение за счёт реализации данного имущества.
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