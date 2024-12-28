Почему кухни без навесных ящиков набирают популярность

Современные интерьеры поражают разнообразием решений, и одна из новых тенденций — отказ от навесных кухонных ящиков. Ещё недавно это считалось необычным, ведь верхние шкафы славятся своей вместительностью. Так почему же сегодня всё больше людей предпочитают обходиться без них?
Кухня без верхних шкафов выглядит просторнее, светлее и более воздушной. Отсутствие громоздких конструкций позволяет создать современный и минималистичный интерьер. Такой подход особенно ценят владельцы небольших помещений: визуально кухня кажется больше, а общий дизайн — легче.
Но подобное решение имеет и минусы. Главный из них — нехватка мест для хранения. Для тех, кто привык к функциональности традиционной кухни, это может стать серьёзной проблемой.
Однако ситуацию частично спасают лаконичные открытые полки. Они занимают меньше места, при этом позволяют хранить посуду или декоративные элементы. Ещё одна сложность — невозможность скрытого монтажа бытовой техники. Интегрированные холодильники, духовые шкафы или микроволновые печи требуют продуманного размещения. Например, встроенную технику можно перенести к соседней стене или оставить отдельностоящие устройства в нижних модулях.
Ме́бель (фр. meuble, от лат. mobile - движимый, подвижный) — совокупность передвижных или встроенных изделий для обстановки жилых и общественных помещений и различных зон пребывания человека.
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