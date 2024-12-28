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Почему кухни без навесных ящиков набирают популярность

1:27
Недвижимость

Современные интерьеры поражают разнообразием решений, и одна из новых тенденций — отказ от навесных кухонных ящиков. Ещё недавно это считалось необычным, ведь верхние шкафы славятся своей вместительностью. Так почему же сегодня всё больше людей предпочитают обходиться без них?

Стильная кухня
Фото: flickr.com by FlooringClarity, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Стильная кухня

Плюсы открытого пространства

Кухня без верхних шкафов выглядит просторнее, светлее и более воздушной. Отсутствие громоздких конструкций позволяет создать современный и минималистичный интерьер. Такой подход особенно ценят владельцы небольших помещений: визуально кухня кажется больше, а общий дизайн — легче.

Недостатки и их решения

Но подобное решение имеет и минусы. Главный из них — нехватка мест для хранения. Для тех, кто привык к функциональности традиционной кухни, это может стать серьёзной проблемой.

Однако ситуацию частично спасают лаконичные открытые полки. Они занимают меньше места, при этом позволяют хранить посуду или декоративные элементы. Ещё одна сложность — невозможность скрытого монтажа бытовой техники. Интегрированные холодильники, духовые шкафы или микроволновые печи требуют продуманного размещения. Например, встроенную технику можно перенести к соседней стене или оставить отдельностоящие устройства в нижних модулях.

Уточнения

Ме́бель (фр. meuble, от лат. mobile - движимый, подвижный) — совокупность передвижных или встроенных изделий для обстановки жилых и общественных помещений и различных зон пребывания человека.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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