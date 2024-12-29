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Как правильно чистить сковороду, если она подгорела? Вам понадобятся простые ингредиенты

1:12
Недвижимость

Как правильно чистить пригоревшую сковороду

Для очистки можно использовать белый уксус. Налейте в емкость равные части белого уксуса и воды и добавьте столовую ложку соды. Как только появится пена, поставьте кастрюлю на плиту и варите 10 минут. Затем остудите и потрите поверхность посуды неабразивной щеткой. При необходимости повторите метод очищения.

Процесс приготовления
Фото: commons.wikimedia.org/ by Hye-youngJung, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Процесс приготовления

Наполните кастрюлю теплой водой и добавьте несколько капель жидкости для мытья посуды. После этого поставьте кастрюлю на плиту и дайте раствору закипеть. Оставьте сковороду кипеть на медленном огне на 15 минут. Затем удалите остатки нагара с помощью губки.

Как почистить с помощью пищевой соды

Пищевая сода — самое простое и универсальное средство для мытья посуды с пригоревшей пищей. Налейте в сковородку воду, добавьте пищевую соду и поставьте на плиту. Варите сковороду с раствором на медленном огне в течение 15-30 минут. Затем дайте остыть и осторожно удалите нагар с помощью мягкой губки для мытья посуды.

Уточнения

Сковорода́ — посуда для (в основном) жарки (жарения), тушения, выпекания и разогрева пищи.
 

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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