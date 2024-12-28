Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Россия сокращает срок безвизового пребывания для иностранцев
Алёна Водонаева рассказала о романе с Олегом Майами
Как ухаживать за кожей эффективно? Следуйте этому распорядку, и вы получите невероятный результат
Кардиотренировки дома: как создать кардиозал у себя в квартире
Как начать утро после новогоднего застолья
Собчак сделала заявление о певице Алсу после обвинений во вранье
Рецепт новогоднего салата, который всегда съедают первым
Создаём атмосферу праздника в спальне: уютные и стильные решения
Перетренированность или прогресс: как грамотно увеличить нагрузку

Секрет идеального освещения для вашей гостиной — создайте комфорт для каждого

2:25
Недвижимость

Гостиная — это место, где мы проводим много времени. Она может служить пространством для отдыха, работы или встреч с друзьями. И каждый из нас по-своему воспринимает освещенность: для кого-то слишком яркий свет, а кто-то предпочитает, чтобы было поярче. Как же сделать так, чтобы в одном помещении было комфортно всем?

Современная гостиная
Фото: flickr.com by FlooringClarity, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Современная гостиная

Как правильно выбрать освещение для разных ситуаций

Важно помнить, что освещенность должна соответствовать задачам, которые вы выполняете в гостиной. Для того чтобы создать идеальные условия, нужно учесть несколько факторов.

Освещенность по нормам

Для комфортного освещения в помещении, на каждом квадратном метре должно быть не менее 150 люкс. Хотя это рекомендованная норма, не всегда стоит строго придерживаться этого показателя. Главное — чтобы свет вам был комфортным. Ведь, например, если вам комфортно в чуть более темном или светлом пространстве, это вполне допустимо.

Совет: для перевода люксов в ватты вы можете использовать онлайн-калькуляторы, которые легко помогут вам подобрать нужную яркость ламп.

Как сделать свет в гостиной функциональным

Очень важно продумать освещение в зависимости от того, чем вы планируете заниматься. Например, для чтения или работы на компьютере понадобится яркий свет, а для уютного вечера в кругу семьи — более мягкий и теплый свет. Лучше всего выбирать светильники с регулируемой яркостью. Это позволит вам менять сценарии освещения, создавая нужную атмосферу в любое время дня и ночи.

Не забывайте про уровни освещения

Один из лучших способов сделать пространство более объемным и многогранным — это разноуровневое освещение. Используйте светильники, которые расположены на разных высотах. Такой подход помогает создать динамичную, интересную атмосферу и визуально расширяет пространство.

Персонализированное освещение для каждого

Лучший способ создать комфортную обстановку в гостиной — это использовать несколько типов освещения, которые могут быть настроены под ваши потребности в каждый момент. Например, вы можете включить мягкий теплый свет для вечера, когда нужно расслабиться, и переключиться на яркое освещение для работы или уборки.

Уточнения

Гостиная салон — комната (салон) для приёма гостей.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Обсудить
Сейчас читают
Как замариновать курицу в кефире — мясо будет таять во рту
Еда и рецепты
Как замариновать курицу в кефире — мясо будет таять во рту Аудио 
Три растения для сада, которые зацветут без лишних забот
Садоводство, цветоводство
Три растения для сада, которые зацветут без лишних забот Аудио 
900 000 лет назад Homo sapiens пережил генетический кризис: как это изменило нашу эволюцию
Наука и техника
900 000 лет назад Homo sapiens пережил генетический кризис: как это изменило нашу эволюцию Аудио 
Популярное
Три растения, которые нужно посадить под яблоней для хорошего урожая

Что можно посадить под яблоней, чтобы участок стал продуктивным? Три идеальных растения для затенённых участков, которые помогут увеличить урожай.

Три растения, которые нужно посадить под яблоней для хорошего урожая
Телепортация впервые стала реальной: расстояние составило 30 км
Телепортация впервые стала реальной: расстояние составило 30 км
Как замариновать курицу в кефире — мясо будет таять во рту
Прохор Шаляпин выразил презрение и жалость к коллегам-неудачникам из Фабрики звёзд
Русский кит готов встать в строй ВМФ. Атомная подводная лодка Архангельск проекта 885М Ясень-М Дмитрий Плотников Неприятные вопросы по затонувшему судну Урса Майор назревают в адрес Оборонлогистики Любовь Степушова
Елизавета Боярская поздравила отца с юбилеем
В авиакомпании AZAL назвали вероятную причину крушения самолета в Казахстане
Сергей Полунин раскрыл истинную причину отъезда из России: хорошее быстро забывается
Сергей Полунин раскрыл истинную причину отъезда из России: хорошее быстро забывается
Последние материалы
Рецепт новогоднего салата, который всегда съедают первым
Создаём атмосферу праздника в спальне: уютные и стильные решения
Перетренированность или прогресс: как грамотно увеличить нагрузку
Украсьте дом запахами Нового года: создаём настроение
Как правильно чередовать посадки в теплице для здоровой почвы
Уход за тонкими волосами: секреты красоты и объема
Как мы воспринимаем время: феномен сжатия и растяжения
Как простая вещь помогает вашим растениям расти быстрее
Китайский авторынок 2024: кто лидирует среди авто
Поздний ужин и циркадные ритмы: что нужно знать
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.