Новогодний стол за короткое время — идеи для быстрой и красивой сервировки

1:55 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Новогодний стол — это не просто место для еды, это центр праздника, создающий атмосферу уюта и радости. Если у вас мало времени на сложные украшения, можно воспользоваться простыми, но эффектными идеями.

Фото: commons.wikimedia.org by Wilfredor, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Новогодний стол

Начните с выбора основы: белые тарелки — универсальный выбор, легко сочетающийся с любым декором. Добавьте яркие акценты с помощью цветных салфеток. Их можно свернуть в интересные фигуры или просто разложить в красивой подставке. Салфетки могут быть однотонными или с новогодним узором, главное — чтобы они гармонировали с общим стилем стола, пишет Дом Mail.

Свечи создадут тёплую и уютную атмосферу. Разместите их по центру стола на разной высоте, используя красивые подсвечники или простые стеклянные банки. Также можно использовать ароматические или светодиодные свечи в прозрачных стаканах.

Еловые ветки и шишки станут отличным дополнением к декору. Разместите их вокруг свечей, создав небольшие букеты или композиции с другими природными элементами. Такой декор не только украсит стол, но и наполнит помещение приятным хвойным ароматом.

Наталия Крюкова, руководитель по категорийному управлению отдела "Сад" сети гипермаркетов OBI, отмечает, что красивая сервировка может спасти ситуацию, если времени на украшение стола практически нет.

"Правильно сочетая посуду, свечи и салфетки, даже обычные белые тарелки можно превратить в нарядные. А еловые веточки и шишки добавят уюта и тепла", — сказала эксперт.

Завершите оформление небольшими подарками для гостей. Сладкие угощения или символические сувениры украсят стол и подарят радость вашим близким и друзьям.

Уточнения

Нового́дний сто́л — атрибут встречи Нового года в большинстве стран, имеющий большие отличия, обусловленные народными традициями, страной и регионом проживания.



Сервировка (от фр. service) — процесс накрытия стола, с размещением на нём кувертов (столовых приборов) — сервировка стола.





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