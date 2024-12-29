Ипотека в 2025: доступность для большинства россиян под вопросом

1:13 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В 2025 году основным фактором, влияющим на ипотечный рынок, будут льготные программы. Рыночные ставки останутся высокими, что сделает ипотеку недоступной для большинства россиян. Об этом сообщили эксперты, опрошенные РИА Новости.

Фото: Unsplash by Carl Nenzen Loven, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ густонаселенный многоквартирный комплекс

Первый заместитель гендиректора агентства "Эксперт РА" Александр Сараев прогнозирует значительное снижение объемов кредитования и сохранение высоких ставок в течение следующего года. Это ограничит возможность получения рыночной ипотеки для большинства граждан, сообщил эксперт в разговоре с РИА Новости.

Руководитель аналитического центра "Дом.РФ" Михаил Гольдберг отметил, что ипотека в текущих рыночных условиях будет оставаться недоступной в течение всего 2025 года.

Однако по мере снижения ключевой ставки экономическая ситуация начнет улучшаться, полагает Гольдберг. Он также подчеркнул, что основным фактором спроса на ипотеку останутся государственные программы, такие как "Семейная ипотека". Доля этих программ в общем объеме выдачи будет увеличиваться, добавил аналитик.

Уточнения

Ипоте́ка (от др.-греч. ὑποθήκη — подпорка, подставка) — вариант залога недвижимости, при котором объект недвижимости остаётся во владении и пользовании должника (в отличие от заклада), а кредитор, в случае невыполнения должником своего обязательства, приобретает право получить удовлетворение за счёт реализации данного имущества.



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