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Живая ёлка в доме: советы по выбору и уходу, чтобы праздники стали ярче

1:18
Недвижимость

При выборе ёлки на Новый год важно учитывать её вид, внешний вид, стойкость и аромат. В России популярны ель, сосна и пихта.

Ель
Фото: Freepik by prostooleh
Ель

Ель обладает ярким хвойным ароматом, но быстро осыпается. Сосна дольше остаётся свежей, но её аромат слабее. Пихта, хотя и дороже, долго сохраняет внешний вид, не осыпается, но имеет слабый запах.

При покупке обратите внимание на хвою — она должна быть гибкой и пахнуть хвойным ароматом, на ствол — он должен быть ровным, а срез свежим. Важно также выбрать дерево с чистыми санитарными документами, чтобы избежать возможных вредителей.

Ёлку можно приобрести на ёлочных базарах, в магазинах или питомниках. На ёлочных базарах продаются сертифицированные деревья, с документами о происхождении, а в питомниках можно выбрать деревья в горшках, которые можно посадить после праздников, пишет "Рамблер".

Для установки ёлки в доме важно создать подходящие условия: обновить срез ствола, поставить дерево в ведро с водой и избежать контакта с отопительными приборами. Также не забывайте о безопасности — не используйте свечи и неисправные гирлянды.

Уточнения

Ёлка традиционный атрибут празднования Рождества во многих странах мира. Возник в раннее Новое время в германской городской традиции, а с XIX века получил популярность во многих других странах, в том числе в России.

Новый год — главный календарный праздник, который отмечает начало годового цикла. Дату Нового года определяет принятый в каждой конкретной культуре календарь.

Гирля́нда (фр. guirlande, итал. ghirlanda, от лат.  gerrae  — плетение) — декоративный мотив в виде сплетённых цветов, ветвей, стеблей с листьями, плодов, иногда в соединении с лентами — бандельверками, бантами, маскаронами, букраниями.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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