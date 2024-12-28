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Вот как подготовить ванную к приходу гостей за 10 минут

1:04
Недвижимость

Ванная комната часто недооценена при подготовке к приходу гостей, но именно она может создать первое впечатление о вашем гостеприимстве.

Маленькая ванная комната
Фото: flickr.com by FlooringClarity, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Маленькая ванная комната

Чтобы избежать неприятных ситуаций, достаточно уделить внимание несколько простым вещам. Начните с генеральной уборки: тщательно вымойте все поверхности, включая стены и полы, протрите ящики и отполируйте фурнитуру.

Зеркала должны блестеть, а сантехника выглядеть идеально чистой. После этого переходите к важным мелочам — положите свежие полотенца для рук, выберите стильный дозатор для жидкого мыла и добавьте салфетки.

Если гости остаются на ночь, не забудьте подготовить мини-наборы с зубной пастой, щёткой, шампунем и мылом. Организуйте пространство так, чтобы все нужные вещи были под рукой и не создавали хаоса.

Завершите подготовку ванны каким-нибудь декоративным элементом, например, ароматической свечой или цветами, чтобы создать атмосферу уюта и заботы. 

Уточнения

Ванная комната, ванная, мыльня — помещение, где находится ванна, в квартире или жилом доме, предназначенное для купания или принятия душа (душевая).

Сантехника (сокр. от санитарная техника) — термин для обозначения ряда технических средств, относящихся к водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению, вентиляции и т. д. жилых, общественных, промышленных зданий, в населённых пунктах и промышленных предприятиях.

Деко́р (лат. decor — приличие, пристойность, совместимость) — в традиционном значении под декором понимают совокупность элементов, составляющих внешнее оформление архитектурного сооружения, его интерьеров, а также предметов быта, изделий декоративно-прикладного искусства.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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