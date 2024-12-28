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Этот метод используют все отели! Вот как разгладить постель за пару минут

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Недвижимость

Не любите гладить постельное бельё? Попробуйте простой трюк, который сделает кровать безупречной без утюга! Всё, что вам нужно, — пульверизатор и немного воды.

Маленькая спальня
Фото: flickr.com by FlooringClarity, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Маленькая спальня

Расстелите бельё, расправьте руками и слегка опрыскайте. Через несколько минут ткань высохнет, складки разгладятся, и ваша постель будет выглядеть как из отеля.

Этот способ идеально подходит для хлопка, атласа и других тканей, не повреждая их.

Такой метод экономит время и силы, превращая рутину в простое удовольствие. Попробуйте и убедитесь сами!

Уточнения

Постельное бельё — изделия из ткани, используемые для обустройства постели. Понятие «постельное бельё» подразумевает единый комплект тканых изделий — обычно это пододеяльник, простыня, наволочка. 

Гости́ница оте́ль (от фр. hôtel) — средство размещения, состоящее из определённого количества номеров, имеющее единое руководство, предоставляющее набор услуг (минимум — заправка постелей, уборка номера и санузла).

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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