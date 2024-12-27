Выбор правильной простыни укрепит ваш сон и улучшит самочувствие

0:53 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Выбор простыни — это не только о цвете, но и о материалах, которые влияют на комфорт, долговечность и уход.

Фото: flickr.com by Лиз Лоули, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Расстеленная постель

Бамбуковые простыни экологичны, гипоаллергенны и прохладны, хотя стоят дороже хлопковых. Хлопок — универсальный выбор с множеством вариантов, от прохладного египетского до тёплой фланели.

Лён долговечен и регулирует температуру, но менее мягкий. Полиэстер дешёвый вариант, но на этом его преимущества заканчиваются, а атлас и шёлк — идеальны для кожи и волос, но требуют деликатного ухода.

Типы плетения, такие как перкаль, сатин и саржа, влияют на текстуру: лёгкий перкаль для жары, плотный сатин для холода и прочная саржа для длительного использования. Выбирайте, что подходит вам, и наслаждайтесь уютным сном.

Уточнения

Простыня́ (разговорное — про́стынь) — прямоугольный кусок ткани, используемый для застилания постели.



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