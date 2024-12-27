Никогда не кладите его в холодильник! Раскрыты главные правила хранения хлеба

Свежий хлеб быстро черствеет или покрывается плесенью, но этого легко избежать. Самый надёжный способ — заморозка.
Запечатайте хлеб в герметичный пакет, выпустив воздух, и при необходимости размораживайте порциями. Для свежести — разогревайте в духовке при 160°C.
Если морозильник полон, используйте хлебницу с вентиляцией, которая поддерживает влажность и сохраняет хлеб до недели. Бумажный пакет подойдёт для хранения на день-два, но не более. Пластиковый пакет удерживает мягкость, но портит корочку, а холодильник и вовсе противопоказан — он ускоряет черствение.
Чёрствый хлеб не выбрасывайте: готовьте гренки, сухарики или французские тосты.
Хлеб — пищевой продукт, получаемый при выпечке теста, приготовленного как минимум из муки и воды, разрыхлённого пекарскими дрожжами или закваской.
Пле́сневы́е грибы́ или пле́сень, — различные грибы (в основном зиго- и аскомицеты), образующие ветвящиеся мицелии без крупных, легко заметных невооружённым глазом плодовых тел.
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