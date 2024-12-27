Мытьё посуды — это проще, чем кажется (если знаешь эти правила)

0:46 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Мытьё посуды можно превратить из хаотичного квеста в простую привычку. Главное — не откладывать на потом.

Фото: commons.wikimedia. org by DaraDaraDara, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Мытье посуды

Свежие пятна легко смываются, а микробы не успевают размножаться. Перед мытьём уберите остатки еды, чтобы избежать засоров, и замочите посуду в тазике с горячей водой — это сэкономит силы.

Горячая вода быстро растворяет жир, а перчатки защитят руки. Мыть лучше по порядку: сначала стаканы и тарелки, затем — сковородки.

Не забывайте обновлять губки раз в неделю, так как они служат домом для бактерий. После завершения тщательно вытрите посуду, чтобы избежать появления ржавчины, и промойте раковину — это сохранит кухню чистой и гигиеничной.

Уточнения

Посу́да — обобщённое название предметов быта, используемых для приготовления, приёма и хранения пищи.



Ржа́вчина (устар. «ржа») — общий термин для определения оксидов железа. В разговорной речи это слово применяется к красным оксидам, образующимся в процессе реакции железа с кислородом в присутствии воды или влажного воздуха.



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