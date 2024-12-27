Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Чем полезна сельдь, и как её правильно готовить
Запасы нефти в США рухнули до пятилетнего минимума
Как вырастить зелёный лук на подоконнике: простой способ для зимы
Что пить на праздниках, чтобы избежать похмелья
Почему Люси не могла бегать быстро: секреты её анатомии
Никогда не кладите его в холодильник! Раскрыты главные правила хранения хлеба
Кошки и собаки, приносящие трофеи: что это значит для хозяина
В Лондоне туристы на ярмарке не увидели слово Christmas
Почему настурция должна быть в каждом саду: посев в феврале для раннего цветения

Ваша духовка снова как новая: простой способ убрать нагар и жир

3:58
Недвижимость

Духовка – незаменимый помощник на кухне, но её чистка часто превращается в настоящую проблему. Жир и нагар накапливаются быстро, а удаляются с трудом. В этой статье мы расскажем о лучших способах очистки духовки и подскажем, как поддерживать её в идеальном состоянии.

Кухня
Фото: freepik
Кухня

Способы очистки духовки

Классический (ручной)

Механическая чистка – самый доступный способ, который подходит для любых духовок. Он не требует специальных функций техники, но требует времени и усилий.

Плюсы

  • Подходит для любых духовок.
  • Используются доступные и недорогие средства.

Минусы

  • Затратный по времени и трудоёмкий процесс.
  • Риск повредить поверхность при неправильной чистке.

Пиролитический

Духовка нагревается до 500 градусов, а загрязнения превращаются в пепел, который легко удаляется влажной тряпкой.

Плюсы

  • Полностью автоматический процесс.
  • Эффективен даже для застарелых загрязнений

Минусы

  • Требуется мощная вытяжка из-за выделения дыма.
  • Высокая стоимость таких духовок.

Каталитический

Стены духовки покрыты специальной эмалью, которая разрушает жиры при нагреве до 200 градусов.

Плюсы

  • Очистка происходит автоматически во время готовки.
  • Подходит для умеренных загрязнений.

Минусы

  • Покрытие изнашивается со временем.
  • Дно и дверца требуют ручной чистки.

Гидролизный

Очистка с использованием пара. Вода нагревается внутри духовки, загрязнения размягчаются и легко удаляются.

Плюсы

  • Экономичный и безопасный способ.
  • Не требует высоких температур.

Минусы

  • Эффективен только для свежих загрязнений.

Ручная очистка: проверенные методы

Если ваша духовка не оснащена функцией самоочистки, воспользуйтесь одним из простых методов:

Метод с содой и уксусом

  • Освободите духовку: уберите противни и решетки.
  • Приготовьте пасту: смешайте полчашки соды с несколькими ложками воды.
  • Нанесите пасту: равномерно распределите её по внутренним поверхностям, избегая нагревательных элементов.
  • Оставьте на ночь: сода впитает загрязнения.
  • Протрите влажной тряпкой: удалите остатки пасты и жира.
  • Обработайте уксусом: нанесите уксусный раствор для устранения остатков грязи и соды.

Паровая очистка с лимонной кислотой

  • Наполните противень водой и добавьте 2 чайные ложки лимонной кислоты.
  • Разогрейте духовку до 150–200 градусов и оставьте раствор кипеть 40 минут.
  • После остывания протрите поверхности влажной тряпкой.

Метод с нашатырным спиртом

  • Разогрейте духовку до 180 градусов, затем выключите.
  • Поставьте внутрь миску с нашатырным спиртом и миску с водой.
  • Оставьте на ночь.
  • Утром удалите загрязнения влажной тряпкой.

Как очистить стекло духовки

  • Нанесите пасту из соды или разрыхлителя теста на стекло.
  • Оставьте на 15 минут.
  • Удалите грязь пластиковой лопаткой или влажной тряпкой.
  • Для очистки пространства между стеклами разберите дверцу духовки (при необходимости).

Как поддерживать чистоту духовки

  • Протирайте духовку после каждого использования.
  • Используйте защитные коврики на дно духовки.
  • Удаляйте свежие загрязнения сразу после остывания.

Чистка духовки может быть простой и эффективной, если использовать правильные методы и средства.

Выбирайте подходящий способ, исходя из типа вашей техники и степени загрязнения, и ваша духовка всегда будет радовать вас своей чистотой и готовностью к новым кулинарным экспериментам.

Уточнения

Ку́хонная плита́ — нагревательная установка для приготовления пищи. Кроме варочной поверхности с конфорками кухонная плита часто имеет встроенный духовой шкаф и дополнительные отделения.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Паспорт вместо прав: новые требования для водителей
Авто
Паспорт вместо прав: новые требования для водителей Аудио 
Сергей Лазарев рассказал, какие блюда не будет есть даже голодным
Российский шоу-бизнес
Сергей Лазарев рассказал, какие блюда не будет есть даже голодным Аудио 
Лёгкое меню на Новый год: советы для встречи Зелёной Змеи
Еда и рецепты
Лёгкое меню на Новый год: советы для встречи Зелёной Змеи Аудио 
Популярное
Три растения, которые нужно посадить под яблоней для хорошего урожая

Что можно посадить под яблоней, чтобы участок стал продуктивным? Три идеальных растения для затенённых участков, которые помогут увеличить урожай.

Три растения, которые нужно посадить под яблоней для хорошего урожая
Елизавета Боярская поздравила отца с юбилеем
Елизавета Боярская поздравила отца с юбилеем
Телепортация впервые стала реальной: расстояние составило 30 км
Нежный минтай в кляре: рецепт, который вы полюбите
Мотоцикл Паннония. Легендарный венгерский железный конь на русских просторах Дмитрий Плотников Неприятные вопросы по затонувшему судну Урса Майор назревают в адрес Оборонлогистики Любовь Степушова
Ксения Бородина попрощалась с Москвой на борту самолёта
Домашняя буженина по этому рецепту приведёт в восторг ваших гостей, а готовится она просто
Сводка с фронта: в больнице Днепропетровска много генералов НАТО, Путин пообещал Киеву Орешника
Сводка с фронта: в больнице Днепропетровска много генералов НАТО, Путин пообещал Киеву Орешника
Последние материалы
Квантовые компьютеры уже близки к решению реальных задач, почти.
Почему ремонт всегда выходит дороже, чем планировали: причины и способы экономии
Как выбрать идеальное шампанское для новогоднего стола
Новый Volkswagen Touareg покоряет Китай в 2025 году
Мытьё посуды — это проще, чем кажется (если знаешь эти правила)
Как укрепить иммунитет ребенка без лекарств
Удивительная способность кошек пролезать через любые щели
Снежные вершины и вкусные угощения — белое Рождество в сердце Греции удивит
Эффективная борьба с тлей: посадите эти 7 растений на даче
Анна Седокова не приехала проводить в последний путь Яниса Тимму
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.