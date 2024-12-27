Ваша духовка снова как новая: простой способ убрать нагар и жир

3:58 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Духовка – незаменимый помощник на кухне, но её чистка часто превращается в настоящую проблему. Жир и нагар накапливаются быстро, а удаляются с трудом. В этой статье мы расскажем о лучших способах очистки духовки и подскажем, как поддерживать её в идеальном состоянии.

Фото: freepik Кухня

Способы очистки духовки

Классический (ручной)

Механическая чистка – самый доступный способ, который подходит для любых духовок. Он не требует специальных функций техники, но требует времени и усилий.

Плюсы

Подходит для любых духовок.

Используются доступные и недорогие средства.

Минусы

Затратный по времени и трудоёмкий процесс.

Риск повредить поверхность при неправильной чистке.

Пиролитический

Духовка нагревается до 500 градусов, а загрязнения превращаются в пепел, который легко удаляется влажной тряпкой.

Плюсы

Полностью автоматический процесс.

Эффективен даже для застарелых загрязнений

Минусы

Требуется мощная вытяжка из-за выделения дыма.

Высокая стоимость таких духовок.

Каталитический

Стены духовки покрыты специальной эмалью, которая разрушает жиры при нагреве до 200 градусов.

Плюсы

Очистка происходит автоматически во время готовки.

Подходит для умеренных загрязнений.

Минусы

Покрытие изнашивается со временем.

Дно и дверца требуют ручной чистки.

Гидролизный

Очистка с использованием пара. Вода нагревается внутри духовки, загрязнения размягчаются и легко удаляются.

Плюсы

Экономичный и безопасный способ.

Не требует высоких температур.

Минусы

Эффективен только для свежих загрязнений.

Ручная очистка: проверенные методы

Если ваша духовка не оснащена функцией самоочистки, воспользуйтесь одним из простых методов:

Метод с содой и уксусом

Освободите духовку: уберите противни и решетки.

уберите противни и решетки. Приготовьте пасту: смешайте полчашки соды с несколькими ложками воды.

смешайте полчашки соды с несколькими ложками воды. Нанесите пасту: равномерно распределите её по внутренним поверхностям, избегая нагревательных элементов.

равномерно распределите её по внутренним поверхностям, избегая нагревательных элементов. Оставьте на ночь : сода впитает загрязнения.

: сода впитает загрязнения. Протрите влажной тряпкой: удалите остатки пасты и жира.

удалите остатки пасты и жира. Обработайте уксусом: нанесите уксусный раствор для устранения остатков грязи и соды.

Паровая очистка с лимонной кислотой

Наполните противень водой и добавьте 2 чайные ложки лимонной кислоты.

Разогрейте духовку до 150–200 градусов и оставьте раствор кипеть 40 минут.

После остывания протрите поверхности влажной тряпкой.

Метод с нашатырным спиртом

Разогрейте духовку до 180 градусов, затем выключите.

Поставьте внутрь миску с нашатырным спиртом и миску с водой.

Оставьте на ночь.

Утром удалите загрязнения влажной тряпкой.

Как очистить стекло духовки

Нанесите пасту из соды или разрыхлителя теста на стекло.

Оставьте на 15 минут.

Удалите грязь пластиковой лопаткой или влажной тряпкой.

Для очистки пространства между стеклами разберите дверцу духовки (при необходимости).

Как поддерживать чистоту духовки

Протирайте духовку после каждого использования.

Используйте защитные коврики на дно духовки.

Удаляйте свежие загрязнения сразу после остывания.

Чистка духовки может быть простой и эффективной, если использовать правильные методы и средства.

Выбирайте подходящий способ, исходя из типа вашей техники и степени загрязнения, и ваша духовка всегда будет радовать вас своей чистотой и готовностью к новым кулинарным экспериментам.

Уточнения

Ку́хонная плита́ — нагревательная установка для приготовления пищи. Кроме варочной поверхности с конфорками кухонная плита часто имеет встроенный духовой шкаф и дополнительные отделения.



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