Как правильно мыть натяжные потолки

2:05 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Натяжные потолки — это эстетичное и долговечное решение для интерьера. Несмотря на заявленную производителями защиту полотна, их всё же необходимо периодически чистить. Уход за потолками несложен, но требует аккуратности и соблюдения определённых правил.

Фото: flickr.com by Condos CCSCA, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Стильная гостиная

Как часто нужно мыть натяжные потолки

В жилых комнатах : достаточно мыть потолки два раза в год.

: достаточно мыть потолки два раза в год. Во влажных помещениях (например, в ванной): рекомендуется проводить уборку не менее двух раз в полгода.

Что потребуется для мытья

Телескопическая швабра с плоской насадкой из микрофибры.

Таз с подогретой водой.

Жидкое мыло или специальное средство для натяжных потолков.

Мягкие салфетки из фланели или микрофибры.

Пошаговая инструкция по чистке

Подготовка полотна

Начинайте мыть натяжной потолок от углов, двигаясь к центру. При этом нельзя давить на поверхность или растягивать её - это может привести к загрязнению и повреждению.

Чистка труднодоступных мест

Если потолок находится близко к основному перекрытию, откажитесь от использования швабры. Мойте такие участки руками, двигаясь осторожно.

Завершение уборки

После чистки обязательно протрите полотно сухой мягкой тканью, чтобы избежать появления разводов.

Что нельзя использовать для мытья натяжных потолков

Средства с абразивными частицами.

Отбеливатели.

Ацетон и другие агрессивные химические вещества.

Если появились сложные пятна

В случае, если пятна не удаётся удалить самостоятельно, лучше обратиться к специалистам. Клининговые компании используют профессиональные пылесосы и средства, что гарантирует быстрое и качественное устранение загрязнений.

Правильный уход за натяжными потолками не только сохранит их эстетичный внешний вид, но и продлит срок их службы. Регулярная чистка с использованием мягких материалов и бережное обращение — ключ к успеху.

Уточнения

Натяжно́й потоло́к - конструкция из полотнища, закреплённая на металлическом (алюминиевом) или пластиковом профиле (багете) под основным потолком.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.