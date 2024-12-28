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Как погладить блэкаут шторы, не испортив их? Советы, которые пригодятся во время генеральной уборки

1:21
Недвижимость

Как правильно стирать блэкаут шторы

Ткань для штор блэкаут не выдержит механических воздействий. Поэтому не стоит слишком сильно тереть шторы. Лучше всего погрузить ткань в теплую воду с растворенным моющим средством и оставить ее пропитываться на 1-2 часа. Затем аккуратно смойте большим количеством чистой воды. Допускается режим отжима до 400 об/мин, но и без него ткань быстро сохнет.

Прозрачные льняные шторы
Фото: commons.wikimedia. org by Posh Living, LLC, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Прозрачные льняные шторы

Как правильно гладить шторы блэкаут

Удобство штор блэкаут заключается в том, что они не требуют глажки, материал отлично держит форму. Однако, если вам кажется, что на ткани после стирки видны заломы или складки, что бывает крайне редко, можно прогладить шторы. Для этого используют теплый утюг при низкой температуре, как для синтетических изделий, или тщательно отпаривают шторы.

Кроме того, при глажке важно использовать прижимную салфетку. Например, подойдет тонкое хлопчатобумажное полотенце или наволочка. Это поможет защитить ткань от прямого воздействия горячего утюга.

Чтобы получить хороший результат, следует предварительно смочить ткань. При глажке льняных или хлопчатобумажных вещей нужно плотно прижать утюг к их поверхности.

Уточнения

Што́ры занавески — общее наименование бытовых функционально-декоративных оконных или дверных занавесей из тканевых и иных материалов.
 

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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