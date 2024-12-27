Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Встреча с НЛО: бывший астронавт НАСА шокировал своей историей
Норвежцы отказались спасать людей с тонущего российского корабля
Конфликты между питомцами: что делать, если животные не ладят
Мойка зимой: что нужно знать, чтобы не повредить авто
Как безопасно и эффективно бороться с пигментацией кожи
Как продлить плодоношение огурцов до октября
Бесплатный спорт для детей: Губерниев рассказал, кто против такой инициативы
Поджоги банкоматов: бомбисты действуют под влиянием мошенников
Секретная приправа для мягкого сала: узнайте, как её использовать

Как защитить мебель от детей: полезные советы для родителей

3:25
Недвижимость

Когда в доме появляется ребёнок, задача родителей — не только создать безопасную среду, но и сохранить вещи в порядке. Любопытство малышей часто приводит к неожиданным последствиям: испорченная мебель, пятна на диванах, разбитое стекло или выдвинутые ящики.

Семья с детьми и собакой в новой квартире
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Семья с детьми и собакой в новой квартире

В этой статье вы найдёте практичные рекомендации, как уберечь мебель от юного исследователя и сохранить порядок в доме.

Защита мягкой мебели

Маленькие дети — это неизбежные пятна и случайности. Чтобы сохранить обивку дивана или кресел в хорошем состоянии, можно воспользоваться следующими советами:

  • Используйте защитные чехлы: они спасут мебель от пролитой жидкости, следов краски, еды или фломастеров. Чехол легко снять и постирать, а мебель останется чистой.
  • Выбирайте антивандальные диваны: эти модели имеют износостойкую обивку, устойчивую к пятнам и повреждениям, что особенно важно, если в доме есть питомцы.
  • Постелите моющийся коврик: в детской он защитит ковровое покрытие от пятен и сделает пол теплее и мягче.

Защита деревянной мебели

Деревянные поверхности — частая жертва детского творчества. Чтобы продлить их срок службы:

  • Покройте мебель лаком: безопасные акриловые лаки защищают дерево от пятен и облегчают чистку.
  • Используйте моющиеся краски и фломастеры: это сократит усилия на очистку поверхности.
  • Предоставьте ребёнку специальный стол: выделите место для творчества, где малыш сможет рисовать, лепить или царапать, не повреждая другие предметы.

Как защитить содержимое шкафов и ящиков

Дети обожают исследовать ящики и шкафы, но их содержимое может быть опасным или просто пострадать. Решение — установить блокираторы:

  • Механические фиксаторы: простые и недорогие, они ограничивают открытие ящиков.
  • Магнитные замки: надёжные устройства, требующие специального ключа. Подходят для документов, бытовой химии и других опасных предметов.
  • Умные блокираторы: устройства, управляемые через смартфон. Отличный вариант для защиты ценных вещей.

Все замки легко крепятся и не портят внешний вид мебели.

Предотвращение опрокидывания мебели

Активный ребёнок может случайно опрокинуть стул, комод или телевизор, что создаёт риск травмы. Чтобы этого избежать:

  • Используйте страховочные ремни. Они крепко фиксируют мебель или технику к стене или полу, предотвращая падение.

Защита стекла и зеркал

Стеклянные элементы интерьера могут быть опасны. Чтобы обезопасить ребёнка:

  • Наклейте бронеплёнку: она удерживает осколки при разбитии, защищая малыша от травм.
  • Уберите стеклянные предметы: посуду и декоративные фигурки лучше хранить вне досягаемости ребёнка.

Сохранить мебель и обеспечить безопасность ребёнка вполне реально, если заранее принять меры.

Используйте защитные чехлы, блокираторы для ящиков и страховочные ремни, выбирайте устойчивую мебель. Так вы не только убережёте вещи от повреждений, но и создадите комфортную и безопасную обстановку для ребёнка.

Уточнения

Ме́бель (фр. meuble, от лат. mobile — движимый, подвижный) — совокупность передвижных или встроенных изделий для обстановки жилых и общественных помещений и различных зон пребывания человека.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Как узнать, скручен ли пробег у автомобиля
Авто
Как узнать, скручен ли пробег у автомобиля Аудио 
Чтобы победить слизней раз и навсегда, используйте этот простой настой
Садоводство, цветоводство
Чтобы победить слизней раз и навсегда, используйте этот простой настой Аудио 
Долина высказалась о будущем дочери Началовой: я расстроилась
Российский шоу-бизнес
Долина высказалась о будущем дочери Началовой: я расстроилась Аудио 
Популярное
Сергей Лазарев рассказал, какие блюда не будет есть даже голодным

Певец Сергей Лазарев рассказал о своих антипатиях в еде.

Сергей Лазарев рассказал, какие блюда не будет есть даже голодным
Друг Яниса Тиммы рассказал о судьбе телефона баскетболиста
Друг Яниса Тиммы рассказал о судьбе телефона баскетболиста
Сын Яниса Тиммы может претендовать на имущество Анны Седоковой
ECONews: Россия может резко сократить экспорт газа из-за перехода на белый водород
Мотоцикл Pannonia. Легендарный венгерский железный конь на русских просторах Дмитрий Плотников Неприятные вопросы по затонувшему судну Урса Майор назревают в адрес Оборонлогистики Любовь Степушова
Если в квартире никто не живёт: надо ли платить за ЖКХ и как сэкономить
Цены на российский сжиженный газ рухнули вдвое из-за санкций ЕС
Готовим на гарнир картофель по-итальянски, от которого ваши дети и гости будут в восторге
Готовим на гарнир картофель по-итальянски, от которого ваши дети и гости будут в восторге
Последние материалы
Норвежцы отказались спасать людей с тонущего российского корабля
Конфликты между питомцами: что делать, если животные не ладят
Мойка зимой: что нужно знать, чтобы не повредить авто
Как защитить мебель от детей: полезные советы для родителей
Как безопасно и эффективно бороться с пигментацией кожи
Как продлить плодоношение огурцов до октября
Бесплатный спорт для детей: Губерниев рассказал, кто против такой инициативы
Поджоги банкоматов: бомбисты действуют под влиянием мошенников
Секретная приправа для мягкого сала: узнайте, как её использовать
Китай планирует построить крупнейшую в мире ГЭС вблизи спорной границы с Индией
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.