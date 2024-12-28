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Создаём атмосферу праздника в спальне: уютные и стильные решения

1:46
Недвижимость

Украшая спальню к Новому году, важно помнить, что обилие декора может нарушить комфорт и повлиять на качество сна. Однако создать новогоднее настроение всё же возможно, соблюдая баланс между уютом и атмосферой праздника.

Ёлка Леры Кудрявцевой
Фото: https://www.instagram.com/leratv by Инстаграм Леры Кудрявцевой is licensed under public doman
Ёлка Леры Кудрявцевой

1. Составьте праздничный букет

Вместо стандартных хвойных веток в вазе, попробуйте составить оригинальный букет из сезонных цветов. Подойдут хризантемы, гиацинты, амариллисы и другие растения. Они добавят свежести и элегантности интерьеру спальни.

2. Тёплый текстиль для уюта

Замените постельное бельё и другие текстильные элементы на более уютные варианты. Отлично подойдут тяжёлые и мягкие ткани, такие как шерсть или искусственный мех. Откажитесь от холодных материалов, вроде шёлка, в пользу тёплого текстиля.

Для штор, пледов и декоративных подушек также выбирайте зимние материалы и приглушённые цвета. Избегайте красного — он раздражает и мешает расслабиться. Вместо этого отдайте предпочтение мягким нейтральным оттенкам, таким как серый, бежевый или зелёный.

3. Маленькая ёлочка в вазоне

Добавьте в спальню небольшой акцент в виде ёлочки в горшке или вазоне. Украсьте её мерцающими гирляндами — это создаст праздничную атмосферу и наполнит комнату лёгким хвойным ароматом.

Итог: уют и праздник без излишеств

Соблюдая эти простые рекомендации, вы сможете добавить в спальню атмосферу зимних праздников, сохраняя комфорт и уют. Минимум декора, но максимум настроения!

Уточнения

Спальня - комната в жилище, место в помещении (доме, квартире и так далее) для сна и отдыха.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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