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Три идеальные цветовые комбинации для кухни

1:43
Недвижимость

Выбор цветов для кухни — важная задача, от которой зависит уют и комфорт в помещении. Неправильное сочетание может сделать кухню холодной и неуютной, испортив атмосферу во время готовки и приёмов пищи. Как избежать ошибок?

Светлая кухня
Фото: flickr.com by FlooringClarity, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Светлая кухня

Бежевый + серый: классика и уют

Комбинация бежевого и серого цветов — это универсальное решение, которое подойдёт для любого стиля интерьера. Нейтральные оттенки создают атмосферу спокойствия и уюта. Это сочетание никогда не надоест и гарантированно сделает вашу кухню комфортной для всей семьи.

Белый + синий: свежесть и лёгкость

Если вы хотите привнести в кухню ощущение свежести и лёгкости, обратите внимание на сочетание белого и синего. Эти цвета прекрасно гармонируют друг с другом, создавая чистый и лаконичный образ. Такая палитра особенно хорошо подойдёт для небольших помещений, визуально расширяя пространство.

Зелёный + розовый: яркость и романтика

Для тех, кто боится сделать интерьер слишком холодным, подойдёт яркая и жизнерадостная комбинация зелёного и розового. Эти цвета создают позитивную и "романтичную" атмосферу, сохраняя при этом ощущение лёгкости. Такое сочетание отлично подойдёт для кухонь, где хочется добавить тепла и энергии.

Как выбрать свой идеальный вариант

При выборе цветовой палитры важно учитывать размеры кухни, уровень освещения и общий стиль интерьера. Если вы сомневаетесь, выбирайте универсальные комбинации вроде бежевого с серым или белого с синим — они всегда остаются в тренде.

Уточнения

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior - внутренний мир, из лат. intrа - внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение. Соответственно: план — вид сверху, плафон — вид снизу вверх, фасад — вид спереди, сзади, сбоку (передний, задний и боковые фасады), ракурс — вид с угла.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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