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Пять недорогих предметов, которые преобразят ваш интерьер

2:22
Недвижимость

Хотите преобразить интерьер своего дома, но не готовы к большим тратам? Это вполне реально! Всего несколько стильных и недорогих элементов могут заметно улучшить внешний вид помещения. Эксперт в области дизайна Юлия Тычино из "БелНовости" поделилась простыми идеями, которые помогут освежить интерьер минимальными усилиями.

Уютная гостиная комната
Фото: flickr.com by Condos CCSCA, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Уютная гостиная комната

1. Свечи: уют и стиль

Свечи — это не просто мелочь, а важный элемент декора, создающий атмосферу уюта и красоты. Чтобы добиться максимального эффекта, выбирайте свечи в стеклянных стаканах. Они смотрятся аккуратно, стильно и подходят практически для любого интерьера.

2. Картины, постеры и фотографии

Оживите стены своего дома с помощью картин или постеров. Это могут быть недорогие копии известных произведений, фотографии или даже яркие плакаты. Главное — подобрать изображение, которое гармонирует с вашим интерьером. Не забудьте про рамки, они придадут законченный вид композиции.

3. Вазы: яркий акцент

Ваза — это элемент, который мгновенно добавляет изюминку вашему интерьеру. Выбирайте модели необычных форм и подходящих цветов, чтобы они сочетались с другими элементами комнаты. Ваза может быть как декоративным элементом, так и функциональным, если заполнить её цветами или ветками.

4. Статуэтки: изящные детали

На рынке представлено множество недорогих, но стильных статуэток. Они станут прекрасным акцентом в интерьере и подчеркнут ваш вкус. Выбирайте изделия, которые соответствуют вашему стилю, будь то классика, минимализм или бохо.

5. Настенные часы: стиль и функциональность

Настенные часы — это не только полезный прибор, но и эффектное украшение. Выберите модель с оригинальным дизайном, чтобы она гармонично вписалась в интерьер. На рынке доступно множество бюджетных и стильных вариантов.

Итог: стильный интерьер без переплат

Для обновления интерьера не нужно больших затрат. Достаточно использовать простые декоративные элементы, которые подчеркнут индивидуальность вашего пространства и создадут уютную атмосферу.

Уточнения

Дизайн (от англ. design - рисовать, чертить, задумывать, а также проект, план, рисунок) — деятельность по проектированию эстетических свойств промышленных изделий ("художественное конструирование"), а также результат этой деятельности (например, в таких словосочетаниях, как "дизайн автомобиля").

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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