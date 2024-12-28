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Новогодний декор с символикой: привлекаем счастье в дом

1:56
Недвижимость

Приближающийся год пройдет под покровительством Зелёной Деревянной Змеи. Это стоит учитывать при выборе украшений для дома и составлении новогоднего меню. Елка — главный символ праздника, и её декор может не только создать атмосферу, но и привлечь удачу и благополучие.

Новогодняя ёлка
Фото: commons.wikimedia.org by Bright estrellas, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Новогодняя ёлка

Не обязательно использовать символику змеи в прямом смысле. Есть и другие праздничные элементы, которые подойдут для оформления и принесут удачу в дом.

Звезда: символ исполнения желаний

Ещё с давних времён звезда украшала верхушку елки, но сегодня можно найти восьмиконечные рождественские звезды, которые станут стильным акцентом в декоре.

Звезда — это не только символ Рождества, но и исполнение сокровенных желаний. Она символизирует надежду и помогает в достижении целей. Установите сияющую звезду на елке, чтобы привлечь светлую энергию в дом.

Ягоды и фрукты: изобилие и богатство

Игрушки в форме ягод и фруктов ярких, особенно красных оттенков, символизируют изобилие и процветание. Они добавят вашему интерьеру праздничности и станут ярким акцентом. Такой декор привлекает удачу и успех, заполняя дом теплом и благополучием.

Птицы: защита и добрые вести

Игрушки в виде птиц — ещё один значимый элемент новогоднего декора. Считается, что птицы оберегают дом от тревожных новостей и символизируют начало новых успешных дел. Они привносят в дом только радостные события и добрые вести.

Общие рекомендации

Украшение дома к Новому году — это не только творчество, но и возможность наполнить пространство символами удачи и гармонии. Используйте элементы, которые имеют позитивное значение, чтобы создать атмосферу уюта и счастья.

Уточнения

Новый год - главный календарный праздник, который отмечает начало годового цикла.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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