Как выбрать цвет плинтуса? Вот на что стоит обратить внимание

1:30 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Как выбрать цвет плинтуса

Универсальным правилом выбора цвета напольного плинтуса является то, что он должен быть выполнен в тон с напольным покрытием. Тон может отличаться максимум на один оттенок. Поэтому старайтесь выбирать похожий цвет плинтуса.

Фото: Flickr by Hannah and Simon, https://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.0/ Установка плинтуса

Именно по этой причине многие дизайнеры советуют покупать напольное покрытие и плинтуса одновременно. Ширину рекомендуется подбирать в соответствии с высотой потолков и общей площадью помещения.

Какой плинтус сейчас в тренде

На данный момент наиболее актуальны прямые, лаконичные формы плинтусов. Например, универсальным цветом являются белые плинтуса. Они могут быть изготовлены из различных материалов. Например, можно выбрать пластиковые или полиуретановые.

Кроме того, белый цвет плинтусов создает ощущение света и простора в комнате, делая помещение более современным и стильным. Белые и светлые оттенки подойдут, если пол в комнате не темный.

Темные плинтуса действительно могут помочь обрамить комнату и создать приятный контраст со светлыми стенами. Плинтуса, окрашенные в цвет стен, визуально увеличивают высоту помещения.

Более темные плинтуса придадут вашему пространству более современный вид, в то время как более светлые цвета помогут сделать маленькие комнаты больше.

Уточнения

Плинтус (от греч. πλίνθος, вероятно, через лат. plinthus, плитка) — декоративный и защитный элемент отделки помещений для сокрытия щели между полом и стеной, тяга, идущая по низу стены.



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