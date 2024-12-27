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Россиян предупредили об опасности елочных игрушек

0:58
Недвижимость

На новогодних игрушках может скапливаться значительное количество микробов. Об этом предупреждает научный обозреватель Николай Гринько.

новый год
Фото: Freepik by Designed by Freepik
новый год

Эксперт рекомендовал принимать меры предосторожности и поддерживать порядок среди новогодних украшений. Перед тем как использовать декоративные элементы в праздники, стоит тщательно мыть руки и протирать сами игрушки антибактериальными салфетками.

Гринько подчеркнул, что в России риск заражения микробами ниже, чем в странах с повышенной влажностью. Обычно россияне хранят новогодние украшения на балконах и антресолях, что затрудняет выживание микробов в таких условиях. Тем не менее, это не отменяет важности поддержания чистоты и протирки елочных шаров и гирлянд. Однако использовать сильные химические средства для их очистки, по мнению эксперта, нецелесообразно, сообщает "Москва 24".

 

Уточнения

Микрооргани́змы или микро́бы — собирательное название живых организмов, которые слишком малы для того, чтобы быть видимыми невооружённым глазом.

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Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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