Эксперты объяснили, почему вешать гирлянды на балконе и рядом с мишурой опасно

0:58 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Гирлянда может представлять собой серьезную угрозу для членов семьи, если ее повесить в неправильном месте.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Уютная квартира

Специалисты напоминают, что гирлянда не должна соприкасаться с мишурой, поскольку металлизированная фольга может спровоцировать короткое замыкание. Также не рекомендуется устанавливать электрические гирлянды на балконах, куда могут попасть осадки, такие как дождь или снег.

Если же вы всё-таки хотите украсить фронт вашего дома, стоит крайне внимательно подойти к выбору гирлянды. Например, изделия с маркировкой IP-20 предназначены только для использования в помещении. Гирлянды с индексом IP-44 можно повесить снаружи на окна, но только если они защищены навесом. Наилучшие варианты для уличного использования — это изделия с маркировкой IP-65-67, которые обеспечивают надежную защиту от влаги.

Уточнения

Гирля́нда — декоративный мотив в виде сплетённых цветов, ветвей, стеблей с листьями, плодов, иногда в соединении с лентами — бандельверками, бантами, маскаронами, букраниями. В отличие от венка или ожерелья гирлянда является элементом орнаментального ряда и поэтому часто включается в композиции различных обрамлений, бордюров, кантов.





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