Россиянам напомнили о штрафах за украшение подъезда к Новому году

0:55 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Украшение подъезда многоквартирного жилого дома к празднику Нового года может обернуться штрафом для его организаторов. Об этом напомнил профессор Вадим Виноградов, доктор юридических наук и декан юридического факультета НИУ ВШЭ.

Фото: freepik is licensed under Public Domain Украшенное гирляндой дерево

По словам эксперта, новогодняя обстановка может привести к нарушению норм пожарной безопасности. В случае возникновения пожара из-за неосторожного использования декораций, человек, ответственный за их установку, может быть привлечён к административной или уголовной ответственности.

Помимо этого, украшение подъезда может быть расценено как нарушение прав соседей, если оно препятствует свободному передвижению или вызывает излишний шум. В таком случае недовольные жильцы вправе подать жалобу в управляющую компанию, требуя устранить возникшие проблемы, передает RT.

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