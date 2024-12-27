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Оптимальная температура для стирки постельного белья

1:45
Недвижимость

Стираете постельное бельё при высокой температуре? Возможно, вы делаете это зря. Для многих тканей стирка при 60 градусах не только неэффективна, но и вредна. Некорректный температурный режим может испортить текстиль, лишив его первоначальной мягкости и прочности. Давайте разберёмся, какие материалы требуют особого подхода.

Стиральная машина
Фото: flickr.com by jim212jim, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Стиральная машина

Какие ткани нельзя стирать при 60 градусах

Шёлк

Категорически запрещено стирать шёлковое постельное бельё при температуре выше 30 градусов. Этот деликатный материал требует бережного обращения, иначе он потеряет свою структуру и блеск.

Синтетика

Синтетические ткани, такие как микрофибра, плохо переносят высокие температуры. Оптимальный режим стирки для них — 30-40 градусов, что позволяет сохранить их эластичность и внешний вид.

Батист, бамбук и поплин

Хотя эти ткани способны выдерживать стирку при 60 градусах, производители рекомендуют выбирать температуру не выше 40 градусов. Такой режим продлит срок службы постельного белья, сохраняя его мягкость и яркость.

Эффективна ли стирка при низких температурах

Многие опасаются, что при более низкой температуре бельё не отстирается должным образом. Однако современные стиральные порошки и гели справляются с загрязнениями даже при 30-40 градусах. К тому же, такой режим бережно относится к тканям, сохраняя их свойства и внешний вид.

Стирайте правильно, и ваше постельное бельё будет служить вам долго, оставаясь мягким и уютным!

Уточнения

Сти́рка - физико-химический процесс очистки текстильных изделий (одежда, постельное бельё, занавески и т. д.), использующий водные растворы детергентов: поверхностно-активных веществ (ПАВ), энзимов, пигментов, отбеливателей и т. д.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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