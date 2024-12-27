Оптимальная температура для стирки постельного белья

Стираете постельное бельё при высокой температуре? Возможно, вы делаете это зря. Для многих тканей стирка при 60 градусах не только неэффективна, но и вредна. Некорректный температурный режим может испортить текстиль, лишив его первоначальной мягкости и прочности. Давайте разберёмся, какие материалы требуют особого подхода.
Шёлк
Категорически запрещено стирать шёлковое постельное бельё при температуре выше 30 градусов. Этот деликатный материал требует бережного обращения, иначе он потеряет свою структуру и блеск.
Синтетика
Синтетические ткани, такие как микрофибра, плохо переносят высокие температуры. Оптимальный режим стирки для них — 30-40 градусов, что позволяет сохранить их эластичность и внешний вид.
Батист, бамбук и поплин
Хотя эти ткани способны выдерживать стирку при 60 градусах, производители рекомендуют выбирать температуру не выше 40 градусов. Такой режим продлит срок службы постельного белья, сохраняя его мягкость и яркость.
Многие опасаются, что при более низкой температуре бельё не отстирается должным образом. Однако современные стиральные порошки и гели справляются с загрязнениями даже при 30-40 градусах. К тому же, такой режим бережно относится к тканям, сохраняя их свойства и внешний вид.
Стирайте правильно, и ваше постельное бельё будет служить вам долго, оставаясь мягким и уютным!
Сти́рка - физико-химический процесс очистки текстильных изделий (одежда, постельное бельё, занавески и т. д.), использующий водные растворы детергентов: поверхностно-активных веществ (ПАВ), энзимов, пигментов, отбеливателей и т. д.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Певец Сергей Лазарев рассказал о своих антипатиях в еде.