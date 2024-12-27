Судебные баталии: можно ли разделить самовольные постройки при разводе

4:13 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Капитальный ремонт или перестройка жилья в браке может повлиять на его правовой статус. Особенно важно, если часть построек или изменений в квартире или доме не были официально оформлены.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Договор о расторжении брака

Как это влияет на раздел имущества при разводе? Разберемся на примерах, чтобы понять, что можно делить, а что — нет.

Когда имущество становится совместным

Не все, что вы сделали в браке, автоматически становится совместной собственностью. Особенно это касается реконструкции жилья, которая не всегда документируется должным образом.

Если в процессе реконструкции или переустройства квартиры или дома вы использовали общие средства, например, деньги или труд второго супруга, то такие изменения могут стать общей собственностью. Например, если одна сторона вкладывает деньги в ремонт, а другая — в рабочие часы и усилия, можно претендовать на долю в обновленном жилье.

Пример из Ростовской области

Представьте ситуацию: супруги, прожившие в браке 40 лет, делят имущество. У жены был дом до замужества — с двумя комнатами и площадью 56 м². В браке дом значительно расширился: добавили две комнаты, мансардный этаж и благоустроили участок. Площадь увеличилась до 90 м².

Суд первой инстанции признал, что часть этого дома следует отдать мужу, основываясь на технической экспертизе. Однако оценка показала, что старый дом стоил всего 60 000 ₽, а новый — на 184 000 ₽ дороже. Суд принял решение разделить дом как совместно нажитое имущество — 6/8 дома должны были пойти жене.

Однако апелляционные и кассационные инстанции отменили решение. Почему? Потому что расширение и перестройка не были официально оформлены в документах, а значит, они не могут считаться частью общей собственности. Если бы новые помещения были оформлены как отдельные комнаты, тогда их стоимость можно было бы разделить.

Когда можно делить реконструированную недвижимость

Судебная практика говорит о том, что если вы расширяли или реконструировали дом без официальных документов, то такие постройки нельзя делить при разводе. Однако если вы оформляли изменения и зарегистрировали новые комнаты в собственность, то можно поделить стоимость такого имущества.

Пример из Керчи иллюстрирует этот момент. Женщина купила одноэтажный дом с тремя комнатами до брака. В браке они с мужем полностью перестроили здание: добавили пристройку, увеличили первый этаж и построили второй. При разводе муж потребовал, чтобы дом был признан совместной собственностью, а жена хотела отдать меньше.

Суд изучил заключение судебной строительно-технической экспертизы и постановил, что супруги должны поделить дом поровну, поскольку все изменения были признаны совместным вложением в недвижимость.

Как можно разделить недвижимость

Если реконструкция не была оформлена должным образом, но вы хотите претендовать на долю в новом помещении, существует возможность обратиться в суд, чтобы признать новую постройку совместной собственностью. Это возможно, если строительные работы были выполнены за счет общих средств и усилий обеих сторон. В результате вы сможете получить часть в измененной площади — например, одну из новых комнат или долю в пристройке.

Важные моменты при разделении имущества после реконструкции:

Документы — если расширения или реконструкции не оформлены официально, то суд не будет учитывать эти изменения при разделе.

Оценка стоимости — важно провести экспертизу, чтобы понять, как изменился рынок недвижимости, и какая часть улучшений была сделана за счет общего труда или средств.

Согласие обеих сторон — лучше заранее договориться о том, кто и каким образом будет участвовать в процессе дележа имущества.

Уточнения

Иму́щество — совокупность вещей, которые могут находится в собственности какого-либо физического лица, юридического лица или публично-правового образования (включая деньги и ценные бумаги), а также их имущественных прав на получение вещей или имущественного удовлетворения от других лиц, представляющие для собственника какую-либо полезность.



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