Судебные баталии: можно ли разделить самовольные постройки при разводе

Капитальный ремонт или перестройка жилья в браке может повлиять на его правовой статус. Особенно важно, если часть построек или изменений в квартире или доме не были официально оформлены.
Как это влияет на раздел имущества при разводе? Разберемся на примерах, чтобы понять, что можно делить, а что — нет.
Не все, что вы сделали в браке, автоматически становится совместной собственностью. Особенно это касается реконструкции жилья, которая не всегда документируется должным образом.
Если в процессе реконструкции или переустройства квартиры или дома вы использовали общие средства, например, деньги или труд второго супруга, то такие изменения могут стать общей собственностью. Например, если одна сторона вкладывает деньги в ремонт, а другая — в рабочие часы и усилия, можно претендовать на долю в обновленном жилье.
Представьте ситуацию: супруги, прожившие в браке 40 лет, делят имущество. У жены был дом до замужества — с двумя комнатами и площадью 56 м². В браке дом значительно расширился: добавили две комнаты, мансардный этаж и благоустроили участок. Площадь увеличилась до 90 м².
Суд первой инстанции признал, что часть этого дома следует отдать мужу, основываясь на технической экспертизе. Однако оценка показала, что старый дом стоил всего 60 000 ₽, а новый — на 184 000 ₽ дороже. Суд принял решение разделить дом как совместно нажитое имущество — 6/8 дома должны были пойти жене.
Однако апелляционные и кассационные инстанции отменили решение. Почему? Потому что расширение и перестройка не были официально оформлены в документах, а значит, они не могут считаться частью общей собственности. Если бы новые помещения были оформлены как отдельные комнаты, тогда их стоимость можно было бы разделить.
Судебная практика говорит о том, что если вы расширяли или реконструировали дом без официальных документов, то такие постройки нельзя делить при разводе. Однако если вы оформляли изменения и зарегистрировали новые комнаты в собственность, то можно поделить стоимость такого имущества.
Пример из Керчи иллюстрирует этот момент. Женщина купила одноэтажный дом с тремя комнатами до брака. В браке они с мужем полностью перестроили здание: добавили пристройку, увеличили первый этаж и построили второй. При разводе муж потребовал, чтобы дом был признан совместной собственностью, а жена хотела отдать меньше.
Суд изучил заключение судебной строительно-технической экспертизы и постановил, что супруги должны поделить дом поровну, поскольку все изменения были признаны совместным вложением в недвижимость.
Если реконструкция не была оформлена должным образом, но вы хотите претендовать на долю в новом помещении, существует возможность обратиться в суд, чтобы признать новую постройку совместной собственностью. Это возможно, если строительные работы были выполнены за счет общих средств и усилий обеих сторон. В результате вы сможете получить часть в измененной площади — например, одну из новых комнат или долю в пристройке.
Важные моменты при разделении имущества после реконструкции:
Иму́щество — совокупность вещей, которые могут находится в собственности какого-либо физического лица, юридического лица или публично-правового образования (включая деньги и ценные бумаги), а также их имущественных прав на получение вещей или имущественного удовлетворения от других лиц, представляющие для собственника какую-либо полезность.
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