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Секреты перерасчета в ЖКХ: как не стать жертвой чужих долгов

4:00
Недвижимость

Возможно, вам уже приходилось сталкиваться с неожиданными доначислениями в квитанциях за ЖКУ. Это может быть связано с перерасчетом по итогам года, но как именно он происходит, и почему вы обязаны платить за чужие долги? Давайте разберемся.

Деловой мужчина за столом с планшетом и документами
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Деловой мужчина за столом с планшетом и документами

За что платят жильцы многоквартирного дома

В первую очередь, собственники обязаны оплачивать коммунальные услуги, которые расходуются непосредственно на их нужды. Однако в этом списке есть и другие обязательные платежи, например:

  • Управление многоквартирным домом, если дом обслуживает УК или ТСЖ.
  • Коммунальные ресурсы, использованные для нужд дома и жильцов.
  • Содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме.

В платежках эти услуги чаще всего называют взносом на капитальный ремонт или платой за содержание общего имущества, также известной как ОДН (общее домовое нужды). Это включает в себя такие ресурсы, как холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, а также электроэнергия, которые тратятся на общедомовые нужды (СОИ). Как правило, плата за эти ресурсы распределяется пропорционально площади квартиры.

Общедомовой учет и перерасчеты: как это работает

Если в вашем доме есть общедомовой счетчик (для воды, электричества или отопления), то плата за эти услуги сначала начисляется по нормативам. Региональные власти устанавливают эти нормы, и весь год жильцы платят в соответствии с ними.

В начале следующего года УК или ТСЖ проводит перерасчет. Если по итогам года вы потребили больше ресурсов, чем было рассчитано по нормативам, вам придется доплатить. Как правило, задолженность будет распределена между всеми жильцами, пропорционально их доле в праве на общее имущество. Это значит, что даже если вы всегда платили исправно, вам могут начислить плату за чужие долги.

Что делать, если вам "приписали" чужие долги

Важно помнить, что такие доначисления не могут быть произвольными. Закон четко регламентирует, что УК обязана взыскивать долги с тех, кто их накопил, а не с остальных собственников. Только если на общем собрании собственники примут решение, что долг будет перераспределен, УК может добавить долг другого жильца к вашим платежам.

Что еще важно: перераспределение долга возможно только в случае, если было принято решение об этом на собрании жильцов. Если собрание не было, доначисления других собственников на вашу квитанцию — незаконны.

Что влияет на размер доначислений

Есть два сценария, при которых перерасчет может быть произведен:

  • Решение собственников. Если на общем собрании принято решение, что жильцы будут платить по среднемесячному потреблению за год, то в конце года УК проведет перерасчет и, возможно, доначислит вам деньги за превышение нормы.
  • Современные системы учета. В домах, оснащенных информационно-измерительными системами, показатели могут сниматься ежемесячно. В таких домах жильцы платят только за фактически потребленные ресурсы, и перерасчет не требуется.

Что делать, если вам начислили слишком много

Если сумма в квитанции кажется вам слишком высокой, всегда можно обратиться в вашу УК. Сначала запросите расчет, чтобы понять, за что именно вам начислены дополнительные суммы. Также можно запросить информацию о решениях, принятых на последних собраниях собственников.

Важные моменты:

  • Платить за чужие долги нельзя, если это не решено на общем собрании.
  • Перерасчет проводится на основании показаний общедомового счетчика и нормативов потребления.

Если дом оборудован современными системами учета, плата будет производиться по фактическому потреблению.

Уточнения

Жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) — услуги по поддержанию и восстановлению надлежащего технического и санитарно-гигиенического состояния зданий, сооружений, оборудования, коммуникаций и объектов коммунального назначения.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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