Россиянам рассказали, как выбрать идеальные бокалы для шампанского на Новый год

1:21 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Форма бокала играет ключевую роль в раскрытии вкуса и аромата шампанского. Креманки с широкой и неглубокой чашей подходят для сладких напитков, но быстро теряют пузырьки и аромат.

Фото: freepik is licensed under Public Domain Бокал шампанского

Флейты — узкие и высокие бокалы — эффектно подчёркивают игру пузырьков, однако слабее раскрывают сложные ароматы. Тюльпаны, сужающиеся кверху, лучше всего подходят для выдержанных шампанских вин, а перевёрнутая капля считается универсальной формой, сочетая изящный перляж и удобство аэрации.

Для ценителей эстетики идеально подойдут хрустальные бокалы: они прозрачные, тонкие, изящные и прекрасно подчёркивают цвет напитка. Но такие бокалы требуют бережного ухода и не всегда подходят для мытья в посудомоечной машине.

Если у вас нет специальных бокалов, используйте бокалы для белого вина — они помогут раскрыть "винную" составляющую напитка, отметил шеф-сомелье Константин Трефилов в беседе с "Рамблером".

При выборе обращайте внимание на вид шампанского, который вы предпочитаете, и ориентируйтесь на стоимость: цена бокала должна соответствовать качеству напитка. Соблюдая эти рекомендации, вы сможете насладиться праздничным шампанским в полной мере.

Уточнения

Шампа́нское — игристое вино, произведённое во французском регионе Шампань из установленных сортов винограда методом вторичного брожения вина в бутылке.



Бока́л (от фр. bocal или итал. boccale) — тонкостенный стеклянный или хрустальный сосуд для вина, коктейлей и некоторых других напитков, обычно на ножке. От рюмки отличается бо́льшими размерами.



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