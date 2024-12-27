Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Идеальные стрижки для каждого типа лица
67-летний Дольф Лундгрен сообщил о победе над раком
Новогодние Ленин и Екатерина II возмутили жителей Свердловской области
Цискаридзе признался, что очень много лет считал Шекспира армянином
Нежный минтай в кляре: рецепт, который вы полюбите
Как вырастить несколько растений каланхоэ из одного
Эти ошибки с патчами могут свести их эффект на нет
Весной могут принять закон о невозвратных тарифах в гостиницах
Telegram и Tencent оформляют лицензии для работы в Малайзии

Россиянам рассказали, как выбрать идеальные бокалы для шампанского на Новый год

1:21
Недвижимость

Форма бокала играет ключевую роль в раскрытии вкуса и аромата шампанского. Креманки с широкой и неглубокой чашей подходят для сладких напитков, но быстро теряют пузырьки и аромат.

Бокал шампанского
Фото: freepik is licensed under Public Domain
Бокал шампанского

Флейты — узкие и высокие бокалы — эффектно подчёркивают игру пузырьков, однако слабее раскрывают сложные ароматы. Тюльпаны, сужающиеся кверху, лучше всего подходят для выдержанных шампанских вин, а перевёрнутая капля считается универсальной формой, сочетая изящный перляж и удобство аэрации.

Для ценителей эстетики идеально подойдут хрустальные бокалы: они прозрачные, тонкие, изящные и прекрасно подчёркивают цвет напитка. Но такие бокалы требуют бережного ухода и не всегда подходят для мытья в посудомоечной машине.

Если у вас нет специальных бокалов, используйте бокалы для белого вина — они помогут раскрыть "винную" составляющую напитка, отметил шеф-сомелье Константин Трефилов в беседе с "Рамблером".

При выборе обращайте внимание на вид шампанского, который вы предпочитаете, и ориентируйтесь на стоимость: цена бокала должна соответствовать качеству напитка. Соблюдая эти рекомендации, вы сможете насладиться праздничным шампанским в полной мере.

Уточнения

Шампа́нское — игристое вино, произведённое во французском регионе Шампань из установленных сортов винограда методом вторичного брожения вина в бутылке.

Бока́л (от фр. bocal или итал. boccale) — тонкостенный стеклянный или хрустальный сосуд для вина, коктейлей и некоторых других напитков, обычно на ножке. От рюмки отличается бо́льшими размерами.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Прогнать тараканов из дома можно без химии! Вам помогут эти рабочие способы
Недвижимость
Прогнать тараканов из дома можно без химии! Вам помогут эти рабочие способы Аудио 
Ведущий популярного музыкального шоу на НТВ рассказал, появится ли в новом сезоне Ивлеева
Российский шоу-бизнес
Ведущий популярного музыкального шоу на НТВ рассказал, появится ли в новом сезоне Ивлеева Аудио 
Сын Яниса Тиммы может претендовать на имущество Анны Седоковой
Российский шоу-бизнес
Сын Яниса Тиммы может претендовать на имущество Анны Седоковой Аудио 
Популярное
Цены на российский сжиженный газ рухнули вдвое из-за санкций ЕС

Цены на российский СУГ обрушились вдвое из-за санкций ЕС. Как это повлияло на рынок, и какие страны стали главными покупателями российского газа?

Цены на российский сжиженный газ рухнули вдвое из-за санкций ЕС
Готовим на гарнир картофель по-итальянски, от которого ваши дети и гости будут в восторге
Готовим на гарнир картофель по-итальянски, от которого ваши дети и гости будут в восторге
Прогнать тараканов из дома можно без химии! Вам помогут эти рабочие способы
Чтобы победить слизней раз и навсегда, используйте этот простой настой
Самолёт Як-40. Необычный и яркий символ отечественной авиации Дмитрий Плотников Лавров дал чёткий ответ на вопрос, каким будет мирный договор с США по Украине Любовь Степушова Россия шла к уничтожению крепостного права трудной дорогой Сергей Лебедев
Сергей Лазарев рассказал, какие блюда не будет есть даже голодным
Конфискация российских активов может спровоцировать дефолт США
Друг Яниса Тиммы рассказал о судьбе телефона баскетболиста
Друг Яниса Тиммы рассказал о судьбе телефона баскетболиста
Последние материалы
Цискаридзе признался, что очень много лет считал Шекспира армянином
Нежный минтай в кляре: рецепт, который вы полюбите
Как вырастить несколько растений каланхоэ из одного
Эти ошибки с патчами могут свести их эффект на нет
Весной могут принять закон о невозвратных тарифах в гостиницах
Telegram и Tencent оформляют лицензии для работы в Малайзии
Домашняя буженина по этому рецепту приведёт в восторг ваших гостей, а готовится она просто
Новогодние риски для питомцев: как предотвратить побег
Почему собакам нужно чистить зубы и как это правильно делать
Как носить массивные ботинки с юбками и платьями без ущерба для женственности?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.