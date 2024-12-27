Дешевле и безопаснее отбеливателя! Вот как избавиться от плесени на стенах

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Плесень на стенах — серьёзная проблема, особенно зимой. Часто её просто не замечают, но странный затхлый запах может подсказать о её присутствии.

Фото: Flickr by viviandnguyen_, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Плесень в ванной

Влажность, плохая вентиляция, низкая температура и неправильно расположенная мебель — основные причины её появления.

Если плесень незначительная, с ней можно справиться с помощью дезинфицирующих средств, но для больших поражений лучше обратиться к специалистам.

Белый уксус — отличный естественный вариант для борьбы с плесенью. Разведите его в соотношении 1:1 для лёгких загрязнений или используйте неразбавленным для более серьёзных случаев. После обработки поверхность нужно тщательно вытереть.

Не забывайте проветривать помещения и следить за уровнем влажности, чтобы избежать повторного появления плесени, пишет портал nanolab.cz.

Уточнения

Пле́сневы́е грибы́ или пле́сень, — различные грибы (в основном зиго- и аскомицеты), образующие ветвящиеся мицелии без крупных, легко заметных невооружённым глазом плодовых тел.



Стена́ — структурный элемент в архитектуре и строительстве, создающий внешний периметр здания или помещения в виде вертикальной ограждающей конструкции, отделяющей помещение от окружающего пространства или соседних комнат.



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