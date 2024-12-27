Предотвратите образование конденсата на окнах по утрам с помощью одной привычки на ночь

1:01 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Зимой конденсат на окнах — это не только неприятность, но и сигнал о плохой вентиляции, которая может привести к образованию плесени.

Фото: commons.wikimedia.org by Брусника, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Ручка пластикового окна

Плесень не только портит интерьер, но и представляет опасность для здоровья, вызывая проблемы с дыханием.

Чтобы предотвратить образование конденсата, регулярно проветривайте помещение. Достаточно открывать окна на 5-10 минут несколько раз в день или перед сном. Если не хотите проветривать, подумайте о покупке осушителя воздуха — это практичное решение для снижения влажности.

Если осушитель не входит в планы, воспользуйтесь обычной солью. Наполните несколько небольших мисок солью и разместите их в местах, где скапливается влага. Соль эффективно впитает излишки воды из воздуха.

Соблюдая эти простые советы, вы сможете сохранить окна сухими, а дом — уютным и безопасным, пишет портал thesun.co.uk.

Уточнения

Окно́ — проём в стене, служащий для поступления света в помещение и вентиляции. Расположение, количество и размеры окон играют важную роль в композиции фасада здания.



Пле́сневы́е грибы́ или пле́сень, — различные грибы (в основном зиго- и аскомицеты), образующие ветвящиеся мицелии без крупных, легко заметных невооружённым глазом плодовых тел.



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