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Эти два копеечных средства спасут стены в вашей квартире от влаги

1:05
Недвижимость

Пятна от влаги на стенах не только портят внешний вид, но и указывают на проблемы с влажностью в квартире, утечками или плохой изоляцией.

Интерьер
Фото: flickr by Jonnie Lace is licensed under Creative Commons
Интерьер

Это может привести к появлению плесени, опасной для здоровья. Чтобы устранить пятна, сначала найдите и устраните источник проблемы: проверьте окна, трубы или изоляцию.

Для очистки используйте уксус и перекись водорода. Уксус (1 часть уксуса на 2 части воды) растворяет минеральные отложения и дезинфицирует поверхность. Опрыскайте пятно, оставьте на 10 минут, затем аккуратно протрите. После высыхания нанесите 3% перекись водорода, чтобы отбелить пятно и предотвратить плесень.

Если после уборки цвет стены остался неровным, закрасьте участок краской с водоотталкивающими добавками. Чтобы избежать появления пятен в будущем, регулярно проветривайте помещение и поддерживайте нормальный уровень влажности, пишет prioritycoatings.com.au.

Уточнения

Стена́ — структурный элемент в архитектуре и строительстве, создающий внешний периметр здания или помещения в виде вертикальной ограждающей конструкции, отделяющей помещение от окружающего пространства или соседних комнат.

Вла́жность — показатель содержания воды в физических телах или средах. Для измерения влажности используются различные единицы, часто внесистемные.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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