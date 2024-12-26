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Вот как избавиться от неприятного запаха в холодильнике и больше никогда о нём не вспоминать

1:13
Недвижимость

Неприятный запах в холодильнике может появиться даже у самых аккуратных хозяек, но это легко исправить.

холодильник
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
холодильник

Основные причины проблемы — испорченные продукты, негерметичная упаковка, засор дренажного отверстия у капельных моделей, поломка вентиляции, плесень на уплотнителях или в углах, а также запах пластика или резины от новой техники.

Для устранения запаха нужно провести тщательную чистку. Уберите съёмные элементы, промойте их, а камеру обработайте мягкими средствами. Используйте хозяйственное мыло, растворив его стружку в воде, или разведите уксус с водой в пропорции 1:1, избегая обработки резиновых деталей.

Подойдут также перекись водорода, лимонная кислота (10 г на литр воды) или хлорсодержащие препараты для сложных случаев. После обработки тщательно промойте поверхности и проветрите холодильник.

Чтобы запах не вернулся, в чистую камеру положите поглотители. Это могут быть сода, соль, кофе, рис или кожура цитрусовых, которые нужно периодически менять, пишет портал "Идеи вашего дома".

Уточнения

Холоди́льник — устройство, поддерживающее низкую температуру в теплоизолированной камере. Применяется обычно для хранения пищи, лекарств или предметов, требующих хранения в прохладном месте или при отрицательных температурах.

Убо́рка (также чи́стка) — это комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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