Ваш балкон больше не склад! Превратите его в стильное место для отдыха

Балкон часто превращается в склад для ненужных вещей, но поддерживать порядок на нем вполне возможно, если следовать нескольким простым рекомендациям.
Место для хранения велосипеда и шин. Удобное решение — разместить велосипед вертикально на стене, а шины хранить на специально оборудованных полках.
Делаем глубокие полки. Деревянные ящики, закреплённые на стене, превращаются в функциональные полки для хранения вещей.
Многофункциональная мебель. Например, скамья с ящиком под сиденьем станет отличным вариантом для хранения различных предметов.
Подвесные горшки для растений. Цветы на подоконнике занимают много места, но, если их подвесить, вы не только сэкономите пространство, но и добавите уютный акцент.
Балко́н (итал. balcone от лат. balcus «балка») в архитектуре — разновидность террасы: площадка с перилами, укреплённая на выступающих из стены балках или над выступом нижнего этажа.
Ме́бель (фр. meuble, от лат. mobile — движимый, подвижный) — совокупность передвижных или встроенных изделий для обстановки жилых и общественных помещений и различных зон пребывания человека.
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