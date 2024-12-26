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Ваш балкон больше не склад! Превратите его в стильное место для отдыха

0:53
Недвижимость

Балкон часто превращается в склад для ненужных вещей, но поддерживать порядок на нем вполне возможно, если следовать нескольким простым рекомендациям.

Девушка читает на балконе
Фото: freepik is licensed under Public Domain
Девушка читает на балконе

Практичные советы 

Место для хранения велосипеда и шин. Удобное решение — разместить велосипед вертикально на стене, а шины хранить на специально оборудованных полках.

Делаем глубокие полки. Деревянные ящики, закреплённые на стене, превращаются в функциональные полки для хранения вещей.

Многофункциональная мебель. Например, скамья с ящиком под сиденьем станет отличным вариантом для хранения различных предметов.

Подвесные горшки для растений. Цветы на подоконнике занимают много места, но, если их подвесить, вы не только сэкономите пространство, но и добавите уютный акцент.

Уточнения

Балко́н (итал. balcone от лат. balcus «балка») в архитектуре — разновидность террасы: площадка с перилами, укреплённая на выступающих из стены балках или над выступом нижнего этажа.

Ме́бель (фр. meuble, от лат. mobile — движимый, подвижный) — совокупность передвижных или встроенных изделий для обстановки жилых и общественных помещений и различных зон пребывания человека.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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