Как быстро и легко привести в порядок душевую лейку? Методы, которые работают

Чтобы очистить душевую лейку, смешайте полстакана уксуса и 3 столовые ложки пищевой соды в 1 литре теплой воды. Затем аккуратно снимите лейку и при необходимости разберите ее.
После этого нужно поместить лейку в теплый раствор и оставить на 30 минут. После замачивания смахните остатки налета и тщательно промойте лейку в чистой воде. Обратите внимание, что если оставить лейку в растворе более чем на час, агрессивное вещество может повредить покрытие.
Вы также можете использовать пищевую соду для очистки лейки. Этот продукт является натуральным антибактериальным чистящим раствором. Для наиболее эффективного очищения добавьте небольшое количество воды в пищевую соду до образования густой пасты. Очистите лейку губкой или щеткой.
Чтобы удалить известковый налет с душевой лейки, используйте лимонную кислоту. Для этого нужно развести 100 г лимонной кислоты в 0,5 л теплой воды.
Затем распылите раствор из пульверизатора на загрязненные поверхности сантехнических приборов и оставьте на 30-60 минут. После этого нужно тщательно промыть раствор лимонной кислоты и протереть поверхность губкой или щеткой. Не оставляйте сантехнику в растворе слишком долго, так как это может испортить его.
Также для очищения можно использовать лимон и соль. Для этого нужно отрезать дольку лимона и посыпать солью. Затем протрите душевую лейку долькой лимона со стороны отверстий. Затем включите горячую воду на несколько минут.
Душ (фр. douche, от итал. doccia — водосточная труба) — комплекс сантехнического оборудования, предназначенного для приёма человеком водных процедур в виде воздействия на тело струй воды или пара под различным давлением и при различной температуре.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Цены на российский СУГ обрушились вдвое из-за санкций ЕС. Как это повлияло на рынок, и какие страны стали главными покупателями российского газа?