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Как быстро и легко привести в порядок душевую лейку? Методы, которые работают

1:52
Недвижимость

Как правильно чистить душевую лейку

Чтобы очистить душевую лейку, смешайте полстакана уксуса и 3 столовые ложки пищевой соды в 1 литре теплой воды. Затем аккуратно снимите лейку и при необходимости разберите ее. 
 
После этого нужно поместить лейку в теплый раствор и оставить на 30 минут. После замачивания смахните остатки налета и тщательно промойте лейку в чистой воде. Обратите внимание, что если оставить лейку в растворе более чем на час, агрессивное вещество может повредить покрытие.

Насадка для душа
Фото: commons.wikimedia.org by Nicole-Koehler, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Насадка для душа

Вы также можете использовать пищевую соду для очистки лейки. Этот продукт является натуральным антибактериальным чистящим раствором. Для наиболее эффективного очищения добавьте небольшое количество воды в пищевую соду до образования густой пасты. Очистите лейку губкой или щеткой.

Как избавиться от налета на душевой лейке с помощью лимонной кислоты

Чтобы удалить известковый налет с душевой лейки, используйте лимонную кислоту. Для этого нужно развести 100 г лимонной кислоты в 0,5 л теплой воды.

Затем распылите раствор из пульверизатора на загрязненные поверхности сантехнических приборов и оставьте на 30-60 минут. После этого нужно тщательно промыть раствор лимонной кислоты и протереть поверхность губкой или щеткой. Не оставляйте сантехнику в растворе слишком долго, так как это может испортить его.

Также для очищения можно использовать лимон и соль. Для этого нужно отрезать дольку лимона и посыпать солью. Затем протрите душевую лейку долькой лимона со стороны отверстий. Затем включите горячую воду на несколько минут.

 

Уточнения

Душ (фр. douche, от итал. doccia — водосточная труба) — комплекс сантехнического оборудования, предназначенного для приёма человеком водных процедур в виде воздействия на тело струй воды или пара под различным давлением и при различной температуре.
 

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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