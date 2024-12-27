Как мыть ложки и вилки с резными узорами? Они будут сверкать, как новые

Почернение нержавеющей стали — это процесс окисления, называемый шероховатостью, который может быть вызван многими факторами. Например, приборы могут почернеть из-за воздействия окислителя, контакта с металлами, отличными от нержавеющей стали, или воздействия высоких температур.
В миску наливаем воду и добавляем 2 столовые ложки соли. Затем вскипятите воду, погрузите в нее ножи, вилки, ложки и варите десять минут. Ополосните столовые приборы и смойте остатки раствора водой.
Еще один способ — налить в большую кастрюлю 2 литра воды, поместить в емкость ложки, вилки и ножи. Добавьте в воду по 2 столовые ложки соды и соль, лимонную кислоту или уксус. После этого отварите вилки и ложки в течение 30 минут на среднем огне. После полного остывания промойте столовые приборы водой и высушите.
Столо́вый прибо́р — изделие, инструмент или набор инструментов для обращения с пищей непосредственно за столом, изготавливается из пластмассы, дерева, алюминия, нержавеющей стали, мельхиора или столового серебра.
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