Земельный сертификат для многодетных: как получить и что для этого нужно

В России существует программа, согласно которой многодетные семьи имеют право на получение бесплатного земельного участка. Но чтобы претендовать на такой участок, нужно соответствовать определенным условиям. Рассмотрим, что именно нужно для того, чтобы стать счастливым обладателем земли.
Чтобы стать претендентом на бесплатную землю, семья должна соответствовать нескольким важным условиям:
Перед тем как подавать заявление, стоит хорошенько подумать, действительно ли вам нужен такой участок. Иногда земли предоставляются в таких местах, где строительство может быть затруднено: например, если участок заболочен или удален от инфраструктуры.
Если участок вам не нужен для строительства, вы можете отказаться от земли и получить денежную компенсацию, равную стоимости земельного сертификата. В 2020 году эта сумма составляла 369 779 рублей.
Если же участок вам необходим, то подать заявку нужно через Многофункциональный центр (МФЦ). Для этого потребуется подготовить следующие документы:
После подачи заявки на земельный участок, ваше заявление будет рассмотрено в течение 30 календарных дней. После этого вы будете включены в очередь на получение земли. Однако для некоторых категорий семей процесс может быть ускорен. Например, семьи с детьми-инвалидами или те, у кого более пяти детей, могут получить участок вне очереди.
Когда участок будет предоставлен, его необходимо зарегистрировать в Росреестре и оформить в собственность. После этого, вам нужно будет оплачивать земельный налог и выполнить кадастровые работы. Многие многодетные семьи могут также подать заявку на льготы по этим начислениям.
Земе́льный уча́сток; арх. уго́дье — часть земной поверхности, имеющая фиксированную границу.
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