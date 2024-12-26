Земельный сертификат для многодетных: как получить и что для этого нужно

3:03 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В России существует программа, согласно которой многодетные семьи имеют право на получение бесплатного земельного участка. Но чтобы претендовать на такой участок, нужно соответствовать определенным условиям. Рассмотрим, что именно нужно для того, чтобы стать счастливым обладателем земли.

Фото: commons.wikimedia.org by Знаменский филиал АУ АО "МФЦ", https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ мфц

Кто может получить участок

Чтобы стать претендентом на бесплатную землю, семья должна соответствовать нескольким важным условиям:

Малообеспеченность. Семья должна быть зарегистрирована на учете как нуждающаяся в улучшении условий проживания. Это означает, что на каждого члена семьи должно приходиться не более 9 квадратных метров жилой площади, если вы проживаете в квартире, или не более 15 квадратных метров, если живете в коммунальной квартире.

Наличие трех и более детей. Важно, чтобы все дети находились на обеспечении родителей (или опекунов) и не были старше 18 лет (или 23 лет, если они учатся в вузе на очной форме).

Как подать заявку

Перед тем как подавать заявление, стоит хорошенько подумать, действительно ли вам нужен такой участок. Иногда земли предоставляются в таких местах, где строительство может быть затруднено: например, если участок заболочен или удален от инфраструктуры.

Если участок вам не нужен для строительства, вы можете отказаться от земли и получить денежную компенсацию, равную стоимости земельного сертификата. В 2020 году эта сумма составляла 369 779 рублей.

Если же участок вам необходим, то подать заявку нужно через Многофункциональный центр (МФЦ). Для этого потребуется подготовить следующие документы:

Паспорта (или другие документы, подтверждающие личность) для всех членов семьи.

Свидетельства о рождении всех детей.

Свидетельство о браке.

Акт о попечительстве (если есть дети на попечении).

Решение суда об усыновлении (если есть усыновленные дети).

Справка о регистрации по месту жительства (форма №9).

Документы, подтверждающие статус многодетной семьи.

Что важно знать при получении участка

После подачи заявки на земельный участок, ваше заявление будет рассмотрено в течение 30 календарных дней. После этого вы будете включены в очередь на получение земли. Однако для некоторых категорий семей процесс может быть ускорен. Например, семьи с детьми-инвалидами или те, у кого более пяти детей, могут получить участок вне очереди.

Когда участок будет предоставлен, его необходимо зарегистрировать в Росреестре и оформить в собственность. После этого, вам нужно будет оплачивать земельный налог и выполнить кадастровые работы. Многие многодетные семьи могут также подать заявку на льготы по этим начислениям.

Уточнения

Земе́льный уча́сток; арх. уго́дье — часть земной поверхности, имеющая фиксированную границу.



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