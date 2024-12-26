Потеряли документы на квартиру? Всё, что нужно знать для восстановления

3:53 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Каждый из нас хотя бы раз сталкивался с потерей важного документа. Но что делать, если речь идет о документах на собственность квартиры? Не стоит переживать: процесс восстановления вполне реальный, хотя и может потребовать некоторых усилий. В этом материале мы подробно расскажем, как восстановить документы на квартиру в самых разных ситуациях.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Женщина в белой блузке подписывает документы

Потеряли старый документ на право собственности

Если вы потеряли бумажное свидетельство права собственности старого образца (до 2016 года), не нужно паниковать — его восстановить уже невозможно. С 15 июля 2016 года оно было заменено на выписку из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Но не переживайте, доступ к этим данным прост и удобен. Выписку можно получить в любой момент через сайт Росреестра. Срок получения документа варьируется от 15 минут до нескольких дней, но в большинстве случаев он занимает не больше недели.

Также можно обратиться в МФЦ, однако в период ограничений, связанных с пандемией, услуга доступна только в электронной форме. Цена вопроса — 350 рублей за электронную выписку и около 750 рублей за бумажную версию. Для получения выписки вам понадобится паспорт и несколько основных данных о квартире: её адрес, площадь, этажность и другие.

Что делать, если потерян договор купли-продажи или договор дарения

Помимо свидетельства права собственности, для подтверждения владения могут понадобиться другие документы — например, договор купли-продажи, договор долевого участия (ДДУ) или договор дарения. Как же поступить, если они утеряны?

Договор долевого участия (ДДУ) можно восстановить, обратившись в офис застройщика. Строительная компания обязана предоставить дубликат. Договор купли-продажи можно восстановить, попросив продавца предоставить копию договора. Если это невозможно, попробуйте запросить её в архиве Росреестра (стоимость такой услуги варьируется от 1 до 2 тысяч рублей). Договор дарения можно восстановить в нотариальной конторе или в регистрационном органе. Свидетельство о праве на наследство восстанавливается, если обратиться в нотариальную контору, где оно было оформлено.

В случае с этими документами проблем обычно не возникает, главное — правильно определить источник и адресовать запрос.

Как восстановить технический и кадастровый паспорта

Восстановление кадастрового паспорта не является проблемой, так как с 2016 года все данные, которые раньше содержались в кадастровом паспорте, теперь можно найти в выписке из ЕГРН. Она уже содержит всю необходимую информацию: площадь, адрес, кадастровый номер и другие данные.

А вот с техническим паспортом дела обстоят немного сложнее. Его восстановление потребует обращения в БТИ (Бюро технической инвентаризации). Для этого вам нужно будет подготовить:

Паспорт РФ;

Заявку, составленную по утвержденной форме;

Документы, подтверждающие право собственности на квартиру;

Чек об оплате госпошлины (около 1000 рублей).

Оформление технического паспорта занимает до одного месяца, но если такой документ уже был ранее запрашивался, то вы можете получить просто его дубликат из архива БТИ.

Социальный найм и его восстановление

Если квартира была предоставлена вам по договору социального найма, и этот документ утерян, не переживайте. Восстановить его можно, обратившись в местную администрацию или сделав запрос в Росреестр.

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