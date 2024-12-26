Потеряли документы на квартиру? Всё, что нужно знать для восстановления

Каждый из нас хотя бы раз сталкивался с потерей важного документа. Но что делать, если речь идет о документах на собственность квартиры? Не стоит переживать: процесс восстановления вполне реальный, хотя и может потребовать некоторых усилий. В этом материале мы подробно расскажем, как восстановить документы на квартиру в самых разных ситуациях.
Если вы потеряли бумажное свидетельство права собственности старого образца (до 2016 года), не нужно паниковать — его восстановить уже невозможно. С 15 июля 2016 года оно было заменено на выписку из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Но не переживайте, доступ к этим данным прост и удобен. Выписку можно получить в любой момент через сайт Росреестра. Срок получения документа варьируется от 15 минут до нескольких дней, но в большинстве случаев он занимает не больше недели.
Также можно обратиться в МФЦ, однако в период ограничений, связанных с пандемией, услуга доступна только в электронной форме. Цена вопроса — 350 рублей за электронную выписку и около 750 рублей за бумажную версию. Для получения выписки вам понадобится паспорт и несколько основных данных о квартире: её адрес, площадь, этажность и другие.
Помимо свидетельства права собственности, для подтверждения владения могут понадобиться другие документы — например, договор купли-продажи, договор долевого участия (ДДУ) или договор дарения. Как же поступить, если они утеряны?
В случае с этими документами проблем обычно не возникает, главное — правильно определить источник и адресовать запрос.
Восстановление кадастрового паспорта не является проблемой, так как с 2016 года все данные, которые раньше содержались в кадастровом паспорте, теперь можно найти в выписке из ЕГРН. Она уже содержит всю необходимую информацию: площадь, адрес, кадастровый номер и другие данные.
А вот с техническим паспортом дела обстоят немного сложнее. Его восстановление потребует обращения в БТИ (Бюро технической инвентаризации). Для этого вам нужно будет подготовить:
Оформление технического паспорта занимает до одного месяца, но если такой документ уже был ранее запрашивался, то вы можете получить просто его дубликат из архива БТИ.
Если квартира была предоставлена вам по договору социального найма, и этот документ утерян, не переживайте. Восстановить его можно, обратившись в местную администрацию или сделав запрос в Росреестр.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Бизнес Wildberries в буквальном смысле растёт вверх. Компания купила 75-этажное здание для 17 тысяч сотрудников.