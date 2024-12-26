Все, что нужно знать о духовках: как выбрать подходящий вариант для вашего дома

4:40 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Духовой шкаф — это не просто кухонный прибор, а незаменимый помощник, особенно если речь идет о больших семьях и праздничных ужинах. Какой же духовой шкаф выбрать: газовый или электрический? И как не ошибиться, учитывая все нюансы при установке в старом доме, новостройке или частном доме? Ответы на эти вопросы помогут вам сделать правильный выбор.

Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото с freepik Духовой шкаф

Электрический или газовый: что выбрать

Выбор между газовой и электрической духовкой зависит от множества факторов, включая тип вашего жилья и личные предпочтения. Сегодня на рынке лидируют электрические модели, что связано с расширением жилых комплексов, где нет центрального газоснабжения. Кроме того, газовая плитка может быть опаснее электрической из-за риска взрывов и утечек. Именно по этой причине современные проектировщики все чаще рекомендуют использовать электрические духовые шкафы, особенно в новостройках.

С другой стороны, если вы живете в старом фонде, где газовые приборы — это традиция, вам будет сложно отказаться от привычной газовой духовки. Кроме того, газовое оборудование в целом дешевле, чем электрическое. Однако нужно помнить, что старые электропроводки не всегда способны выдержать мощность современных электрических духовых шкафов, что может привести к поломке. В этом случае вам, возможно, придется заменить проводку.

Виды духовок по типу установки

Кроме выбора между газом и электричеством, важно определиться с типом установки духовки. Рассмотрим несколько вариантов.

1. Зависимые и независимые духовые шкафы

Зависимые духовые шкафы — это те, что встроены в варочную поверхность и являются неотъемлемой частью плиты. Этот вариант традиционно используется в старых квартирах и для пользователей, которые не хотят тратить время на отдельную установку духовки. С другой стороны, независимые духовые шкафы — это техника, которая устанавливается отдельно от плиты, что позволяет легко интегрировать её в любую кухню, независимо от типа варочной поверхности.

Независимые духовые шкафы — лучший выбор для тех, кто хочет иметь больше гибкости и точности в приготовлении пищи. Особенно это актуально, если вы часто готовите сложные блюда и хотите контролировать температуру с высокой точностью.

2. Встраиваемые и отдельностоящие духовки

С ростом популярности индивидуальных проектов кухонь, встраиваемые духовые шкафы становятся всё более востребованными. Они идеально вписываются в общий интерьер кухни, освобождая пространство и создавая гармоничный дизайн. Однако есть и обратная сторона: встраиваемая техника сложнее в обслуживании. Если ваш шкаф когда-нибудь выйдет из строя, вам будет непросто извлечь его для ремонта.

Отдельностоящие духовые шкафы проще обслуживать — их легко выдвинуть для ремонта, а освободившееся пространство не повлияет на внешний вид вашей кухни.

Как выбрать духовой шкаф в зависимости от ваших нужд

1. Тип управления

Для разных людей важен разный тип управления духовкой. Некоторые предпочитают механическое управление, потому что оно привычно и интуитивно понятно. Другие выбирают сенсорные дисплеи с возможностью точной настройки температуры и времени. Если вы цените технологичные решения, стоит обратить внимание на модели с LED-подсветкой и сенсорными экранами.

2. Готовите ли вы часто

Если вы нечасто используете духовой шкаф — например, только по праздникам или для простых блюд, то вам вполне подойдут стандартные модели с базовыми функциями. Для тех, кто увлекается кулинарией или часто готовит кондитерские изделия, стоит выбрать технику с возможностью точного регулирования температуры и разнообразными функциями, например, гриль или конвекция.

Уход за духовкой: что важно знать

Уход за духовкой — это не только вопрос эстетики, но и практичности. Многие современные духовые шкафы оснащены функцией самоочистки, которая позволяет избавиться от загрязнений при температуре 500°C. Однако если ваш выбор пал на модель без этой функции, следует учесть, как легко будет чистить духовку. Некоторые производители предлагают модели с съемными стеклами и дверцами, что значительно облегчает уход.

Уточнения

Кухня — помещение для приготовления пищи.



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