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Два простых и дешёвых средства, которые гарантируют вам идеально чистый и свежий унитаз

2:16
Недвижимость

Праздники — это время радости, семейных посиделок и приятных визитов. Но туалет часто переживает наплыв посетителей, что оставляет следы, трудно удаляемые обычными чистящими средствами. Есть простой и эффективный способ вернуть ему первоначальный вид.

Чистка унитаза
Фото: freepik by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Чистка унитаза

Во время рождественских каникул в доме бывает много гостей, что требует особого ухода за туалетом. Для его очистки вам понадобятся качественная щетка, моющее средство или белый уксус и таблетка для посудомоечной машины.

Качественная щетка для унитаза и подходящее чистящее средство — основа правильной чистки, советует профессиональный клининг-блог Ohayno. Выбирайте натуральное чистящее средство, не вредящее окружающей среде.

Сила белого уксуса: ключ к успеху

Белый уксус эффективно удаляет известковый налет, пятна и бактерии, безопасен для окружающей среды и бюджета. Налейте его в унитаз и оставьте на несколько минут, чтобы устранить грязь и запахи.

Таблетка для посудомоечной машины: выручит при стойких загрязнениях

Таблетка для посудомоечной машины содержит ферменты, расщепляющие жир и отложения. Просто выбросьте ее в унитаз, добавьте немного теплой воды и дайте подействовать.

Как действовать шаг за шагом

Если у вас грязный туалет, сначала налейте полстакана белого уксуса и оставьте на 10 минут. Затем поместите таблетку в посудомоечную машину и наблюдайте, как она начинает шипеть, выделяя приятный аромат. Аккуратно потрите внутренние стенки ершиком и промойте унитаз.

Профилактика — ключ к успеху

Регулярно чистите унитаз: используйте уксус раз в неделю для предотвращения накипи, мойте таблетку в посудомоечной машине раз в месяц и своевременно дозаправляйте освежители воздуха.

Быстро, дешево и эффективно

Сочетание белого уксуса и таблеток для посудомоечной машины — доступное и простое решение для каждого. Ваш унитаз засияет чистотой, вы избавитесь от известкового налета и запаха, сэкономите время и деньги.

Уточнения

Унита́з — санитарно-техническое приспособление для удаления продуктов дефекации, мочеиспускания и рвотных масс, устанавливаемое в туалетах и снабжённое системой автоматического или полуавтоматического смыва. 

Туале́т (фр. toilettes), убо́рная, нужни́к устар. ватерклозе́т, клозе́т — помещение для отправления естественных нужд (мочеиспускания и дефекации). 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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