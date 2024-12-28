Модные тенденции в новогодних украшениях: c помощью одного элемента создаём стильную ёлку 2025

Не стоит отказываться от своего стиля в угоду новым трендам! Разнообразие рождественских и новогодних украшений удовлетворит любой вкус и тему. Не забудьте про ленты!
Каждый год вы украшаете елку одними и теми же игрушками? Может быть, вам дороги украшения из соломки или, наоборот, стеклянные шары из детства? Однако стоит отметить, что цвета и стили рождественских украшений меняются год от года. Вы можете украсить елку так, как вам нравится, но это не значит, что она должна быть одинаковой каждый год.
Попробуйте что-то новое!
Какие же тенденции в украшениях актуальны в этом году? Не бойтесь экспериментировать, это не значит, что вы должны тратить много денег. В этом году празднуется возвращение к красивым природным цветам, которые прекрасно сочетаются с Рождеством. Материалы, которые вы можете использовать, также вас порадуют.
В этом году вы точно не ошибетесь, выбрав эти цвета и украшения
Начнем с цветов. Рождество, конечно же, ассоциируется с зеленым и красным, а также с золотом и серебром. Эти цвета нельзя пропустить и в этом году. Однако, если вы хотите следовать самым модным оттенкам, то стоит обратить внимание на более темные и землистые тона. Бутылочно-зеленый или лесной зеленый, напоминающий хвойные деревья, — лишь один из примеров.
Красный может быть как очень темно-бордовым, так и слегка вишневым, если вам хочется более светлых и ярких оттенков. Металлические цвета, такие как золото, серебро или медь, в этом году придадут ощущение старины. Если вы не любите традиционные красно-зеленые сочетания, вас порадует свежее сочетание синего и цвета шампанского. Если вы не поклонник темных цветов, то вас порадуют пастельные зеленые и розовые орнаменты.
В отличие от блестящих диско-шаров и деревьев, украшенных блестками или украшениями из прозрачного стекла, в этом году царит возвращение к природе. Вы также можете вдохновиться природой. Сосновые шишки, сушеные апельсины или деревянные украшения обязательно должны быть на вашем дереве. Все больше внимания уделяется экологичности, и это касается и украшений. Начните избегать пластиковых игрушек и попробуйте лесную тематику. Оживить дерево могут деревянные звери, грибы или птицы.
Не забудьте про ленты!
Какое украшение для новогодней ёлки стало самым стильным в этом году? Красивые ленты подходят к любому дереву. Поскольку украшения могут быть самыми разнообразными, вы также можете выбирать между лентами. Бархатные ленты придадут вашей елке теплый и роскошный вид. Они прекрасно контрастируют с блестящими украшениями.
Атласные ленты выглядят блестящими и сдержанными. Они идеально подходят для классического и минималистичного образа. Если вы предпочитаете натуральный декор, не бойтесь использовать шерстяные, льняные или джутовые ленты, а также вышитые традиционные ленты, которые выглядят естественно. Но они также могут быть однотонными или украшенными различными принтами. Ленты можно разместить на елке по-разному. Классический вариант — завязанный бант на верхушке. Но ленты могут образовывать гирлянды вокруг елки. Другой вариант — завязать ленточки на верхушке звезды или верхушке елки и потянуть их вниз.
Новогоднее дерево — настоящее или символическое дерево, наряжаемое специально к Новому году.
Ёлочные украше́ния — шары, фигурки и иные украшения, которыми наряжают новогоднюю (или рождественскую) ёлку, а также интерьер и экстерьер помещения к празднику Рождества и Нового года.
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