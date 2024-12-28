Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Катастрофа для фигуры: 9 вещей, которые визуально делают вас полнее
Скумбрия вместо курицы: новый взгляд на классический салат
Новая практика ОСАГО: что будет с теми, кто злоупотребляет правами
Каменные орудия возрастом в миллионы лет найдены в Дагестане
Как сон делает вас сильнее: факты о тренировках и отдыхе
Как понять, что растениям не хватает йода? Названы основные признаки
Биологическое бессмертие: что стоит за способностью медузы жить вечно
Маврикий оказался под угрозой: на пляжах нашли опасных медуз
Ошибки в общении с собаками: взгляд в глаза и его последствия

Модные тенденции в новогодних украшениях: c помощью одного элемента создаём стильную ёлку 2025

3:43
Недвижимость

Не стоит отказываться от своего стиля в угоду новым трендам! Разнообразие рождественских и новогодних украшений удовлетворит любой вкус и тему. Не забудьте про ленты!

Новогодняя ёлка
Фото: flickr.com by Honor Photo Bar, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Новогодняя ёлка

Каждый год вы украшаете елку одними и теми же игрушками? Может быть, вам дороги украшения из соломки или, наоборот, стеклянные шары из детства? Однако стоит отметить, что цвета и стили рождественских украшений меняются год от года. Вы можете украсить елку так, как вам нравится, но это не значит, что она должна быть одинаковой каждый год.


Попробуйте что-то новое!

Какие же тенденции в украшениях актуальны в этом году? Не бойтесь экспериментировать, это не значит, что вы должны тратить много денег. В этом году празднуется возвращение к красивым природным цветам, которые прекрасно сочетаются с Рождеством. Материалы, которые вы можете использовать, также вас порадуют.

В этом году вы точно не ошибетесь, выбрав эти цвета и украшения

Начнем с цветов. Рождество, конечно же, ассоциируется с зеленым и красным, а также с золотом и серебром. Эти цвета нельзя пропустить и в этом году. Однако, если вы хотите следовать самым модным оттенкам, то стоит обратить внимание на более темные и землистые тона. Бутылочно-зеленый или лесной зеленый, напоминающий хвойные деревья, — лишь один из примеров.

Красный может быть как очень темно-бордовым, так и слегка вишневым, если вам хочется более светлых и ярких оттенков. Металлические цвета, такие как золото, серебро или медь, в этом году придадут ощущение старины. Если вы не любите традиционные красно-зеленые сочетания, вас порадует свежее сочетание синего и цвета шампанского. Если вы не поклонник темных цветов, то вас порадуют пастельные зеленые и розовые орнаменты.

В отличие от блестящих диско-шаров и деревьев, украшенных блестками или украшениями из прозрачного стекла, в этом году царит возвращение к природе. Вы также можете вдохновиться природой. Сосновые шишки, сушеные апельсины или деревянные украшения обязательно должны быть на вашем дереве. Все больше внимания уделяется экологичности, и это касается и украшений. Начните избегать пластиковых игрушек и попробуйте лесную тематику. Оживить дерево могут деревянные звери, грибы или птицы.

Не забудьте про ленты!

Какое украшение для новогодней ёлки стало самым стильным в этом году? Красивые ленты подходят к любому дереву. Поскольку украшения могут быть самыми разнообразными, вы также можете выбирать между лентами. Бархатные ленты придадут вашей елке теплый и роскошный вид. Они прекрасно контрастируют с блестящими украшениями.

Атласные ленты выглядят блестящими и сдержанными. Они идеально подходят для классического и минималистичного образа. Если вы предпочитаете натуральный декор, не бойтесь использовать шерстяные, льняные или джутовые ленты, а также вышитые традиционные ленты, которые выглядят естественно. Но они также могут быть однотонными или украшенными различными принтами. Ленты можно разместить на елке по-разному. Классический вариант — завязанный бант на верхушке. Но ленты могут образовывать гирлянды вокруг елки. Другой вариант — завязать ленточки на верхушке звезды или верхушке елки и потянуть их вниз.

Уточнения

Новогоднее дерево — настоящее или символическое дерево, наряжаемое специально к Новому году.

Ёлочные украше́ния — шары, фигурки и иные украшения, которыми наряжают новогоднюю (или рождественскую) ёлку, а также интерьер и экстерьер помещения к празднику Рождества и Нового года.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Как замариновать курицу в кефире — мясо будет таять во рту
Еда и рецепты
Как замариновать курицу в кефире — мясо будет таять во рту Аудио 
900 000 лет назад Homo sapiens пережил генетический кризис: как это изменило нашу эволюцию
Наука и техника
900 000 лет назад Homo sapiens пережил генетический кризис: как это изменило нашу эволюцию Аудио 
Космический удар: вспышки на Солнце приведут к геомагнитным бурям
Наука и техника
Космический удар: вспышки на Солнце приведут к геомагнитным бурям Аудио 
Популярное
Три растения, которые нужно посадить под яблоней для хорошего урожая

Что можно посадить под яблоней, чтобы участок стал продуктивным? Три идеальных растения для затенённых участков, которые помогут увеличить урожай.

Три растения, которые нужно посадить под яблоней для хорошего урожая
Телепортация впервые стала реальной: расстояние составило 30 км
Телепортация впервые стала реальной: расстояние составило 30 км
Елизавета Боярская поздравила отца с юбилеем
Как замариновать курицу в кефире — мясо будет таять во рту
Мотоцикл Паннония. Легендарный венгерский железный конь на русских просторах Дмитрий Плотников Неприятные вопросы по затонувшему судну Урса Майор назревают в адрес Оборонлогистики Любовь Степушова
Прохор Шаляпин выразил презрение и жалость к коллегам-неудачникам из Фабрики звёзд
Нежный минтай в кляре: рецепт, который вы полюбите
Ксения Бородина попрощалась с Москвой на борту самолёта
Ксения Бородина попрощалась с Москвой на борту самолёта
Последние материалы
Катастрофа для фигуры: 9 вещей, которые визуально делают вас полнее
Скумбрия вместо курицы: новый взгляд на классический салат
Новая практика ОСАГО: что будет с теми, кто злоупотребляет правами
Каменные орудия возрастом в миллионы лет найдены в Дагестане
Как сон делает вас сильнее: факты о тренировках и отдыхе
Как понять, что растениям не хватает йода? Названы основные признаки
Биологическое бессмертие: что стоит за способностью медузы жить вечно
Маврикий оказался под угрозой: на пляжах нашли опасных медуз
Ошибки в общении с собаками: взгляд в глаза и его последствия
Три растения для сада, которые зацветут без лишних забот
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.