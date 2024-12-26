Новый год без тревог! Вот как обезопасить квартиру от краж и поломок

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Чтобы предотвратить кражи и обеспечить безопасность жилья во время новогодних праздников, особенно если вы планируете отмечать их вне дома, необходимо предпринять несколько мер предосторожности. С такими рекомендациями выступил директор проектов компании "СберСтрахование" Никита Тырин.

Фото: flickr.com by Брусника, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Ручка и замок на входной двери

Для усиления безопасности можно установить современные системы, например, видеодомофоны с функцией записи или камеры видеонаблюдения. Однако, не обязательно приобретать сложные устройства — достаточно установить доступные датчики дверей, которые будут активированы во время вашего отсутствия.

Также стоит отключать всю бытовую технику и электронику от сети, чтобы снизить риск короткого замыкания, а также убедиться, что все краны в доме закрыты, чтобы избежать протечек. Он также посоветовал подключить датчики утечек воды к Wi-Fi, чтобы в случае обнаружения проблемы на смартфон пришло уведомление, что позволит быстро отреагировать, пишут "Известия".

Говоря о новогодних гирляндах, эксперт напомнил о важности правильного использования: следует следить за нагрузкой на электросеть, чтобы избежать коротких замыканий, и всегда проверять качество продукции. Тырин подчеркнул, что гирлянды должны быть исправными, с надежной изоляцией и сертификацией.

Уточнения

Кварти́ра (от нем. Quartier) — один из видов жилого помещения, состоящий из одной или нескольких смежных комнат, в некоторых случаях с отдельным наружным входом (выходом), составляющее отдельную часть дома (многоквартирного).



Новый год — главный календарный праздник, наступающий в момент перехода с последнего дня текущего года в первый день следующего года. Отмечается многими государствами и их гражданами в соответствии с принятыми традициями.



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